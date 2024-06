„Hihetetlen, hogy ideáig eljutottunk” – Faluvégi Dorottya a Győr elleni BL-döntő előtt

„Ez kész őrület, még nehezen tudom felfogni – mondta lapunknak az öt gólig jutó Kelly Dulfer. – Már a final fourba jutással is hatalmas álmunk teljesült, de nem azért jöttünk, hogy csak kipipálhassuk a részvételt, hanem hogy megnyerjük a kupát. Tökéletesen végrehajtottuk a meccstervünket a Metz ellen, jól védekeztünk, megvoltak a visszafutások, és ez győzelmet eredményezett. Élvezzük, hogy itt lehetünk, hiszünk magunkban, és ha kívülről nem is nehezedik ránk nyomás, mi igenis sokat várunk magunktól. Bizonyítottuk, hogy egyre inkább számolni kell velünk. Két éve megnyertük az Európa-ligát, most döntősök vagyunk a BL-ben. Az elmúlt években egy igazán jó és összetartó csapat állt össze.” A 30 éves holland balátlövőnek azért is különleges lesz a vasárnapi döntő, mert a nyártól a Győr játékosa lesz. „Mindenképpen különleges lett volna számomra a finálé, így meg végképp az. Magyarországon, a Győr ellen, tömött lelátók előtt döntőzni, a tökéletes kombináció. Igaz, hogy több cseréjük van, és szombaton a korábbi meccset játszották, de nagy energiákat kellett mozgósítaniuk az Esbjerg ellen, nem tartalékolhattak, úgyhogy nem ezen fog múlni. Arról nem is beszélve, hogy dolgozni fog bennünk az adrenalin, ez lesz az idény utolsó meccse, szóval nem fogunk fáradtságot érezni, legalábbis én biztos nem!”