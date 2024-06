A szövetség elnöke szerint fontos, hogy a magyar klubcsapatok ilyen jól szerepeljenek

„Amikor pénteken bejelentettük, hogy Budapest lesz a házigazdája a következő három évben is a női BL négyes döntőjének, akkor ezt azért is tettük, hogy a magyar csapataink, akik kiválóan szerepelnek a BL-ben, és eljutnak a végjátékba, hazai pályán ünnepelhessenek” – mondta a döntő után Ilyés Ferenc, az MKSZ első embere az MTI-nek az MVM Dome-ban, amely 2027-ig biztosan otthont ad a tornának.

Hozzátette, a mostani esemény is jól mutatta, mennyi pluszt tud adni a magyar csapatoknak a hazai környezet, hiszen az immár hatszoros BL-aranyérmes Győri Audi ETO KC végig vezetve 30–24-re verte a fináléban a német SG BBM Bietigheimet.

„Azt gondolom, nekik nagyon fontos volt, hogy ezt megnyerjék, és ezzel a fantasztikus eredménnyel zárják az évet. A magyar kézilabdának is nagyon fontos, hogy a klubcsapataink ilyen jól szerepelnek. Az ilyen élmények után akar majd még több gyerek kézilabdázni, és remélem, hogy akik már most is kézilabdáznak, megragadnak a sportág mellett” – fejtette ki Ilyés.

Elárulta, a magyar válogatott játékosoknak – győri oldalon Fodor Csengének, Szöllősi-Schatzl Nadine-nak és Győri-Lukács Viktóriának, a túloldalon Faluvégi Dorottyának – természetesen gratulált, de hozzátette: ugye tudják, hogy még nincs vége az évadnak?!

„Láttam a könnyet a szemükben, és ők is szeretnének majd úgy szerepelni az olimpián, hogy mindannyian büszkék legyünk rájuk” – magyarázta az elnök.

Megjegyezte: minden játékos számára az a csúcs, ha ilyen eseményeken szerepelhet, mint a BL négyes döntője, és ez mindig erőt ad ahhoz, hogy tovább folytassák, és a legnagyobb motivációval tudjanak dolgozni a következő években.

„Bízom benne, hogy a mi lányainknál is így van, és a nyáron jól fognak szerepelni” – közölte Ilyés.