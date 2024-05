Férfi kézi NB I: a Veszprém uralmát nehezen törheti meg a Szeged

Nagy Bence (Fotó: Dömötör Csaba) A bajnokság negyedik helyén végző FTC-Green Collect csapatának balátlövője, Nagy Bence 2016 és 2022 után harmadik alkalommal lett az NB I gólkirálya. Nyolc évvel ezelőtt még a Gyöngyös mezében volt a liga legjobb gólvágója, majd Budakalász és Tatabánya után 2019-ben igazolt a fővárosiakhoz, ahol azóta is ontja a gólokat. A 28 éves játékos 25 mérkőzésen 144-szer talált a kapuba. Győzelme a vonatkozó rangsorban fölényesnek mondható, hiszen a másodikként záró Josip Juric-Grgic (Budakalász) lemaradása 21 gól. Háromnál több gólkirályi címe csupán olyan legendáknak van, mint Varga István, Marosi László (6-6) és Kovács Péter (4).

A most véget ért idényben a kapusok közül a legtöbb védést a Gyöngyös szerb játékosa, Alekszandar Tomics mutatta be, 228-szor hárított. Az övé volt a legtöbb védés hétméteresből (15) és mezőnyből (213) kapott lövésekből is, amivel elévülhetetlen érdemeket szerzett a hatodik hely elérésében.