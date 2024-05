Szegeden is győzött, százszázalékos teljesítménnyel lett bajnok a Veszprém!

A 11. percben Nedim Remili és Bánhidi Bence akaszkodott össze, a csarnokban rögtön felforrósodott a hangulat. Bármekkora is a tudásbeli különbség a két csapat között, ez tényleg a világ egyik legnagyobb kézilabda-rangadója. Néhány percen belül Mikler Roland és Rodrigo Corrales, sőt Emil Imsgard és Mike Jensen is bemutatott egy-egy hatalmas bravúrt. Amikor a Szeged elkezdett hét mezőnyjátékossal támadni, Jehja el-Dera kiment zavarót védekezni, mégis eljutott a labda Bánhidihez (7–8). Kemény meccs volt sok kiállítással, ezért igazán nagy iramú, folyamatos játék az első félidőben nem is alakult ki. Borut Mackovsek négyperces kiállítást kapott, mert túlzott hevességgel vitatta a bírók ítéletét, akiknek a kezéből nagyjából a 17-18. percben csúszott ki végleg az irányítás. A kétoldali jogos felháborodás közepette a Veszprém elhúzott, de a szünetben még csak három góllal vezetett (13–16).

A térfélcserét követően Remili vette kézbe a dolgokat, kényelmes előnyhöz juttatva a vendégeket. A 42. percben Jahja Omar szabálytalankodott Matej Gaberrel szemben, a videofelvételek megtekintése után a bírók két percet adtak neki. Fabregast társai emberhátrányban is megtalálták, a beálló nem hibázott (20–25).

Míg Sostaric az egyik oldalon Jensenbe püfölte a hétméterest, a másik oldalon Kentin Mahé bevarázsolta Mikler felett a labdát. A hajrában sem volt olyan momentum, amibe a Szeged bele tudott volna kapaszkodni.

A Veszprém 34–30-ra legyőzte a Szegedet, amivel az egymást követő második idényben csinálta meg a bajnoki cím, kupagyőzelem duplát. Az immáron 28-szoros magyar bajnok hazai fronton veretlen maradt az évadban.