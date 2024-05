A Veszprém a bajnoki döntő első mérkőzésén is biztosan verte a Szegedet

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TELEKOM VESZPRÉM–OTP BANK-PICK SZEGED 35–28 (19–13)

Veszprém, 4116 néző. V: Hargitai Markó

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 4, J. OMAR 8 (3), REMILI 4, FABREGAS 5, Casado 3, Elísson 2. Csere: Jensen (kapus), Ligetvári, Sandell, Pesmalbek, Nilsson 1, MAHÉ 5 (1), Koszorotov 3, Végh. Edző: Momir Ilics

SZEGED: Imsgard – Sostaric 2, GARCIANDÍA 6, Bánhidi 2, Mackovsek 4, Gaber, Bombac. Csere: Mikler (kapus), Frimmel 4, MARTINS 6 (3), Bodó 2, Szita 1, Jelinic 1. Edző: Kárpáti Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 9–3. 26. p.: 14–13. 30. p.: 19–13. 38. p.: 23–16. 45. p.: 28–18. 51. p.: 30–21. 58. p.: 35–27

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Momir Ilics: – Nagyon erősen nyitottuk a meccset, remekül teljesítettünk, különösen védekezésben. A kapusunk is mindenhol ott volt. A cserék után voltak rosszabb perceink, olyan periódusok, amikor úgy tűnt, elcsúszhatunk, az első félidő végén ugyanakkor ismét formába lendültünk. Az öltözőben arról beszéltünk, hogy úgy kell folytatnunk a meccset, ahogy a szünet előtt abbahagytuk, és ez sikerült is. Boldog vagyok, de még nem értünk el semmit, nem lesz könnyű nyerni Szegeden.

Kárpáti Krisztián: – Saját magunknak köszönhetjük a nagy különbséget, hiszen ziccereket hibáztunk rögtön a meccs elején. Aztán még sikerült visszakapaszkodnunk, egy gól volt csak a különbség. Történtek olyan dolgok a pályán, amelyek szerintem nem kézimeccsre valók, meg is lett az eredménye. Én is hibáztam, ki kellett volna kérnem a második időt, amikor szétestünk fejben, mert a Veszprém nagyon erős csapat, abban a pillanatban, hogy elveszítjük a koncentrációt, átszalad rajtunk, és eldönti a meccset.

ÖSSZEFOGLALÓ

VISSZAFOGOTT VOLT A HANGULAT a Telekom Veszprém–Otp Bank-Pick Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzése előtt a Veszprém Aréna lelátóin. Egyrészt mert a szokásosnál jóval foghíjasabb volt a vendégszektor, másrészt a hazai szurkolók közül sokan fekete pólólóban jöttek ki szurkolni, például az O-szektor nagy része, ezzel jelezve egyet nem értésüket a klubvezetés felé.



A kezdősípszóval aztán megjött a hangjuk, zúgott a „Rodri! Rodri!”, miután Rodrigo Corrales kivédte Borut Mackovsek ziccerét, majd a kapufán csattant Mario Sostaric hetese. Hét perc játék után Dean Bombac rohant bele egy figura után a sziklaszilárdan védekező Ligetvári Patrik vállába, és miután lepattant róla, összecsuklott és elterült. A játék azonban ment tovább, csak akkor állt meg, mikor Corrales jelzett a játékvezetőknek, hogy valami nem stimmel, mert a játékos nem mozdul.



A berohanó orvosok ellenőrizték, hogy a szlovén irányító nem nyelte-e le a nyelvét, aki egy percnyi ápolás után felült, majd a mentősökkel bement az öltözőbe, a szurkolóktól tapsot kapott, a helyét pedig Miguel Martins vette át. A kényszerű szünetből átmenetileg a hazaiak jöttek ki jobban, Corrales az első negyedórában közel ötven százalékkal védett, Omar Jahja és Nedim Remili góljaival pedig megléptek, de egy kis zavarodottság után a Szeged is összeszedte magát és meccsben maradt, sőt, egy gólra is feljött.



Fotó: Török Attila

A játékrész utolsó öt percére azonban hirtelen üresbe kapcsoltak, és nem tudtak gólt szerezni a vendégek, miközben a hazaiak ötször is betaláltak Emil Kheri Imsgard kapujába, így 19–13-as előnnyel mentek az öltözőbe, ami már megnyugtató előny volt. A szünet után is lendületben maradt az Építők, és többször is közel állt ahhoz, hogy tíz góllal vezessen a Szeged ellen, a hazai szurkolók végül a második félidő 15. percében, Szergej Koszorotov találata után számolhattak rá a vendégekre.



Mikor a hajrában pályára léptek, a stadion felállva kezdte skandálni előbb Andreas Nilsson, majd Kentin Mahé és Omar Jahja nevét, akik a nyáron hagyják el Veszprémet, és amennyiben nem lesz szükség harmadik mérkőzésre a döntőben, utoljára léptek pályára a Veszprém Aréna közönsége előtt. Mind a hárman gólokkal hálálták meg a szurkolók köszöntését, és a lefújás után a klub is elbúcsúzott tőlük.



A Telekom Veszprém 35–28-ra nyert a két győzelemig tartó bajnoki döntő első mérkőzésén, így akár szerdán eldőlhet a bajnoki cím sorsa, azonban a Szegednek elég lenne egyetlen találattal nyerni ahhoz, hogy harmadik meccsre legyen szükség.