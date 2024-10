Pályakerékpáros GP Budapest: mexikói remeklés, egy magyar dobogós helyezés szombaton

A Kőbányai BringArénában másodszor sorra kerülő nemzetközi viadal egyben a mezőnyszámok országos bajnokságául is szolgál. A legjobb magyar eredmény férfi sprintben született: Lovassy Patrik Rómeó a második, Csengői Bálint a negyedik lett, a győzelmet a romániai Szabó Norbert szerezte meg. Még egy szám zárult európai sikerrel, férfi scratchben az osztrák válogatott Tim Wafler bizonyult a legjobbnak. A többi számban mexikói diadal született: a férfiaknál Fernando Gabriel Nava Romo a pontversenyt és a kieséses versenyt is megnyerte, előbbiben Drijver Bertold negyedik lett. A nőknél az ugyancsak mexikói Yareli Acevedo Mendoza a pontversenyt, a kieséses versenyt és a scratchet is első helyen zárta.

PÁLYAKERÉKPÁR

Grand Prix Budapest (a szervezők tájékoztatása alapján)

Férfi sprint

1. Szabó Norbert (romániai, ACS Sepsi-SIC)

2. Lovassy Patrik Rómeó (FTC)

3. Jan Porízek (cseh, Dukla Brno)

4. Csengői Bálint (Kőbányai BringAréna)

…

6. Makranczy Dominik (Kőbánya)

Férfi pontverseny

1. Fernando Gabriel Nava Romo (mexikói, Onlika Specialized) 98 pont

2. Tim Wafler (osztrák válogatott) 84

3. Fausto Esparza Martínez (mexikói, Onlika Specialized) 83

4. Drijver Bertold (MSA SE) 74

...

10. Filutás Viktor (Karcag Cycling) 22

...

13. Solymosi Márton (Karcag Cycling) -60

Női pontverseny

1. Yareli Acevedo Mendoza (mexikói) 65 pont

2. Lizbeth Yarely Salazar Vázquez (mexikói) 39

3. Irina Simanszka (ukrán) 33

...

8. Szögi Anfissza Grácia (KSI SE) -40

9. Kiss Viktória (FTC) -60

Férfi kieséses verseny

1. Nava Romo

2. Adam Krenek (cseh, Favorit Brno)

3. Wafler

...

7. Filutás

...

9. Solymosi

10. Pakot András Gusztáv (Kőbánya)

Női kieséses verseny

1. Acevedo Mendoza

2. Tetjana Jascsenko (ukrán)

3. Alzbeta Baciková (szlovák, Bruvo Dukla Bratislava)

...

6. Borissza Johanna Kitti (Green Riders)

...

9. Szögi

10. Kiss

Férfi scratch

1. Wafler – körelőny

2. Martin Chren (szlovák, Tufo Pardus Prostejov) – körelőny

3. Nava Romo – körelőny

...

7. Filutás

...

13. Solymosi – körhátrány

14. Pakot – körhátrány

Női scratch

1. Acevedo Mendoza – körelőny

2. Salazar Vázquez – körelőny

3. Jascsenko – körelőny

...

8. Borissza

9. Szögi – körhátrány

10. Kiss - körhátrány