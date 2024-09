Lorena Wiebes másodszor lett Európa-bajnok, majdnem bevált Vas Blanka terve

Az eddigi kilenc női Európa-bajnoki cím egy kivételtől eltekintve holland privilégiumnak számít, az olasz Marta Bastianelli 2018-as sikerét leszámítva mindig a németalföldi ország képviselői diadalmaskodtak, s az ország női kerékpározásának erejét jól mutatja, hogy nem volt egyetlen duplázójuk sem. Máig, de ne szaladjunk ennyire előre.

A mezőnyben ott volt olimpiai negyedik helyezettünk Vas Blanka is, aki a verseny előtt elárulta, arra készül, hogy élvezze a versenyt, hiszen jól ismeri a környéket.

„Telente innen nem messze lakom, amikor belga és holland rendezésű cyclocross-versenyeken indulok, ez a magyarázat. Nem számítok magamtól igazán sokra, mert a Tour után volt egy hét pihenőm, kihagyásom. Annyira nem is érzem jól magam, de azért megpróbálok Lorena (Wiebes – a szerk.) kerekén maradni a sprintnél, aztán igyekszem megelőzni, még ha nem is biztos, hogy ez lehetséges” – fogalmazott a magyar bajnok és még néhány hétig regnáló U23-as világbajnok Vas a versenyt közvetítő Eurosport kamerájának még a rajt előtt, s talán nem is sejtette, mennyire igaza lesz.

Ami a versenyt illeti: az elejétől fogva viszonylag nagy tempóban haladt a mezőny, nem igazán sikerült egyetlen szökési kísérletnek sem tartósan meglógnia az elején – próbálkozott többek között egyébként a cseh Nikola Nosková, aki bő fél perc előnyt épített magának, aztán egy körforgalomban esett, így hamar befogta a mezőny. Az első bő egy óra után megint Nosková volt az, aki egyedül támadva ezúttal egy perc előnybe került, aztán összesen hat rövidebb macskaköves szakasz közül a harmadik előtt másodszor is befogta a cseh bringást a mezőny, amely ekkor már csak nagyjából 50 főt tartalmazott – persze Vas is ott volt az élbolyban. Noskovához hasonlóan több magányos támadást is hozott a verseny második fele, de csak ritkán kúszott az előny egy perc fölé, végül szökevény nélkül, holland vezetéssel érkezett meg a mezőny a hasselti körpályán az utolsó körhöz – Vas Blanka ekkor is megbújt a mezőnyben, s még az olaszokra tette a kerekét, majd a belgák és a svájci Noemi Rüegg farvizén került a tervei szerint Wiebes közelébe.

Másfél kilométerrel a cél előtt már csak két segítője volt Lorena Wiebesnek, aki mögött ott helyezkedett Vas, a hajrát az olaszok indították, a 23 éves magyar bringás viszont leszakadt a kontrázó Wiebesről, aki könnyedén megnyerte a sprintet, az olasz Elisa Balsamo és a lengyel Daria Pikulik előtt, s ezzel némiképpen kárpótolta magát az olimpiáért, egyben ő lett az első kétszeres női Európa-bajnok. Vas Blanka nagy hajrát vágott ki, és ugyan a dobogóról lemaradt, de a top 10-ről nem: a nyolcadik helyen szelte át a célvonalat a sprint végén.

ÖSSZEFOGLALÓ

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS EURÓPA-BAJNOKSÁG

NŐI MEZŐNYVERSENY (Heusden-Zolder–Hasselt, 162 km)

1. Lorena Wiebes (Hollandia) 3:56:34

2. Elisa Balsamo (Olaszország) azonos idő

3. Daria Pikulik (Lengyelország) a. i.

...

8. Vas Blanka (Magyarország) a. i.

Az Európa-bajnokság záró napján vasárnap a délelőtti junior korú női mezőnyverseny után délután rendezik a férfiak mezőnyversenyét, amelyen négy magyar kerékpáros ül nyeregbe, Fetter Erik, Karl Ádám, Peák Barnabás és az időfutamon is szerepelt Pelikán János.