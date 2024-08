Bejött Valterék terve a Vueltán, de Groves ellopta a „hajrájukat”

A 14. etap nagy kérdése volt, hogy vajon hazaér-e az esetleges szökevénycsoport, vagy a korszakos bravúrra készülő Wout van Aert és csapata, a Visma keresztülviszi az akaratát és mezőnyhajrára hozzák ki az napot. Nos, jelentjük, a Visma terve sikerrel járt és ebben nagy szerepet vállalt magára Valter Attila is, aki az utolsó 22.8 kilométeres, átlagban 4.5 százalékos meredekségű Puerto de Leitariegos emelkedőjének végén hozta helyzetbe Van Aertot, így a hegyi pontversenyt vezető belga meg is nyerte a hegyi hajrát, s nagy lépést tett a pöttyös trikó elhódítása felé.

Ne szaladjunk azonban előre, mert mire 20 kilométerrel a vége előtt felért az utolsó emelkedőre a mezőny, azért történt egy s más. Például kiderült, hogy Van Aert immár kimondottan is olyasmire készül, amit ebben az évszázadban csupán egyszer, még 2001-ben láthattunk háromhetes körversenyen. Akkor José María Jimenez diadalmaskodott a sprinterek és a hegyimenők pontversenyében egyaránt, és most már erre készül a 29 éves belga is. Ami a szakaszt illeti: közel egy óra tekerés után alakult ki a nap elmenése: Jhonatan Narváez, Isaac del Toro, Xandro Meurisse és Marco Frigo tudtak meglépni a mezőnytől, s később még Victor Campanaerts és Harold Tejada csatlakozott hozzájuk.

Ez a hatos próbált meg tehát mindent megtenni, hogy minél inkább elszakadjon a mezőnytől, ám a pelotonban éppen Valter Attila csapata, a Visma volt ezt megakadályozni hivatott, hiszen élre álltak a sárga-feketék, és végig az ellenőrzésük alatt tartották a szökést, ügyelve, hogy ne menjen el két és fél percnél jobban Narváezék hatosa. A már említett utolsó hegynél már csak alig egy percre volt a mezőny a szökéstől, ráadásul az emelkedőn felbomlott az elöl lévők egysége, s végül már csak Narváez maradt elöl, de a hegytető előtt nem sokkal őt is beérték, majd jött Valter segítsége Van Aertnak.

AZ UTOLSÓ KILOMÉTER

A lejtmenetben is sokat dolgozott az élen a magyar bajnoki trikós, aztán jött egy kisebb dráma, a háromszoros Vuelta-győztes és most is legfőbb esélyes Primoz Roglic egy technikai probléma miatt csapattársa kerékpárjára váltott és leszakadt, de végül visszaért a piros trikós Ben O'Connorhoz és a mezőnyhöz a célig, miközben elöl megjelent az egész nap bujkáló és kipihent Alpecin-Deceuninck sprintervonata, és jól hozta Kaden Grovest, aki ideális felvezetést kapott, és ugyan a hajrá végén néhány pillanatig úgy tűnt, hogy a kerekéről induló Van Aert előtte van, végül az ausztrál lesprintelte a belgát. Ezzel öt pontot hozott ugyan Van Aerton, akinek viszont még így is 100 pont fölötti az előnye a sprinterek versenyében.

Összetettben az élen a helyzet nem változott, továbbra is Ben O'Connor vezet, Roglic a második 1:21 perc hátránnyal, Enric Mas a harmadik. Valter Attila a főmezőnnyel együtt érkezett ma be, az 53. helyen haladt át a célvonalon, összetettben egy helyet javítva a 34. pozícióban áll.

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

14. SZAKASZ (Villafranca del Bierzo–Villablino, 200.5 km)

1. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) 4:21:34 óra

2. Wout van Aert (belga, Visma Lease a Bike) azonos idővel

3. Corbin Strong (új-zélandi, Israel-Premier Tech) a. i.

...53. Valter Attila (Visma Lease a Bike) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Ben O’Connor (ausztrál, Decathlon AG2R) 52:10:15 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-hansgrohe) 1:21 p h.

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:01 p h.

...34. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 49:13 p. h.

Vasárnap a Infiesto és Cuitu Negru közötti 143 kilométeres, hegyi befutóval véget érő etap vár a mezőnyre, amely jövő vasárnap Madridban fejezi be a Vueltát.