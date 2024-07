Itt a rekord, Cavendish megnyerte a 35. Tour-szakaszát!

A keddi hegyi szakasz után szerdán egy viszonylag sík, csupán két negyedik kategóriába sorolt emelkedőt tartalmazó etap várt a mezőnyre, amelynek végén a sprinterek küzdhettek egymással a szakaszgyőzelemért – Mark Cavendish a már sokat emlegetett 35. etapsikeréért küzdött a 177 kilométer végén.

Az etap elején több próbálkozás után Clément Russo és Matteo Vercher szökésére bólintott rá közel harminc kilométer megtétele után a mezőny, a francia páros pedig szép kényelmesen majdnem öt perc előnyre tett szert, ennél jobban nem tudtak meglógni, s jó 35 kilométerrel a vége előtt be is fogta őket a boly. A mezőnyben egyébként jobbára nyugisan telt a nap, az izgalmakra jellemző, hogy a szökésben lévő Russónak még némi kosárra dobálás is belefért...

Hatvan kilométerrel a cél előtt az összetettben vezető Tadej Pogacar benézett egy járdaszigetet, ám nagyot mentve a kerékpárján tudott maradni – nem úgy a mögötte jövők: hatan (Nelson Oliveira, Pello Bilbao, Gregor Mühlkberger, Sébastien Grignard, Jonas Rickaert és Matej Mohoric) is földre kerültek, ám mind folytatták a versenyt.

A 177 kilométeres táv végéhez közeledve újabb szökés már nem alakult ki, ellenben a sprintereket felvezető „vonatokkal”, s végül a legnagyobb esélyesek másfél kilométerrel a cél előtt remekül helyezkedtek – köztük Cavendish is, aki jól használta ki, hogy kinyílt előtte az út, s a nagy rivális Jasper Philipsent végig maga mögött tartva, az első helyen gurult át a célvonalon.

„Nagyon akartam ezt a sikert, hihetetlen. Kockáztatott az Astana velem, hogy elhozott a Tour de France-ra, nagy vállalás volt ez Alekszandr Vinokurovtól. Nyomtam ma egy all int, és megcsináltuk. Minden részletet a csapaton belül a mai szakasznak rendeltünk alá. A Tour de France nagyobb, mint bármelyik más kerékpárverseny, és ezt a mai nap is megmutatta” – fogalmazott a célba érkezés után Mark Cavendish, aki 39 éves és 43 napos korában elért győzelmével a Tour történetének második legidősebb szakasznyertese lett.

A hajrában a szintén kiváló sprinter, Mads Pedersen nagyot esett, ám szerencsére a tömegbukás elmaradt, senki sem esett el a földön fekvő dánban.

Cavendish a mai sikere előtt 2021-ben nyert legutóbb szakaszt a Touron, három éve négyet is – akkor állította be Merckx 1975 óta élő csúcsát –, ám lehagynia a belga legendát azóta sem tudta, egészen a mai napig. A most lehagyott Merckx 1969 és 1977 között hétszer indult a Tour-on, és ezen idő alatt nyert 34 szakaszt, míg Cavendish először a 2008-as Touron könyvelhetett el szakaszgyőzelmet.

111. TOUR DE FRANCE

5. SZAKASZ (Saint-Jean-de-Maurienne–Saint-Vulbas, 177.4 km)

1. Mark Cavendish (brit, Astana) 4:08:46

2. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) azonos idő

3. Alexander Kristoff (norvég UNO-X) a. i.

