„Szerettem volna megmutatni, hogy még van bennem erő” – Valter Attila a Giro pénteki szakasza után

„Olyan számokat mentem az első másfél órában, amit nem nagyon láttam eddig, de nyilván ez nem mindig elég, jókor is kell a jó helyen lenni. Ma rengetegszer jó helyen voltam, már a legelején is, ott fél órát nagyon keményen kellett nyomni, hogy távol tartsuk a mezőnyt, aztán végül nem engedtek el, utolértek – tekintett vissza a szakaszra Valter Attila, aki rámutatott: még ezt követően is egy órán át aktív volt, végig igyekezett támadásokban benne lenni és a mezőny elejében, az első 20-30 bringás között helyezkedni, amikor a csapattársai bekerültek a szökésbe, akkor is elöl volt. – A lábaimmal elégedett vagyok, az érzésekkel is, de van, amin nem tudok változtatni. Szerettem volna aktív lenni, magabiztosan versenyezni, ezeket megtettem, nem lehetek teljesen elégedetlen. Ugyanakkor nagyon jó lett volna ez a szakasz nekem, szerettem volna megmutatni, hogy még van bennem erő. Ezt magamnak bebizonyítottam, még okosabbnak kell lenni, még több szerencse kell, hogy ez ki is tudjam hozni.”