Az Atléticót és a Romát is megtáncoltatták a magyar gyerekek

Május végén két napig Budapest volt a közép-kelet-európai utánpótlásfutball fővárosa: immár negyedszer érkeztek Magyarországra az európai klubfutball élcsapatainak korosztályos együttesei a Budapest Youth Cupra, amelyet idén is az UTE Tábor utcai sportpályáján rendezték meg az U8-as, U9-es, U10-es korosztályban.

A gyermeknap hétvégéjére eső, igazi fiesztahangulatban zajló tornára idén rekordszámú, a három korosztályban 101 csapat érkezett, köztük több külföldi, mint magyar együttes, ami jól mutatja a viadal nemzetközi presztízsét. Tizenöt nemzet csapatai mérkőztek meg egymással 17 pályán. A Budapest Youth Cup mára a régió legnívósabb utánpótlástornájává nőtte ki magát, amelyre évről évre egyre több külföldi csapat jelentkezik, olyan topklubok is képviseltették magukat, mint az Atlético Madrid, az AS Roma, a Lazio, a Feyenoord, az Anderlecht vagy a Dinamo Zagreb. Itthonról az MTK Budapest, a Vasas, a Budapest Honvéd, a Győri ETO vagy a Debrecen mellett számos tehetségközpont és régiós csapat is megmutathatta, hol tart a nemzetközi élmezőnyhöz képest.

És nem vallottak kudarcot a magyar gyerekek: az U8-as korosztályban megverte az Atlético Madridot az MTK (5–2) és a Gödöllő (1–0) is, U9-ben a III. Kerület a Romát (3–0), az Újpest a Feyenoordot (2–0) győzte le, míg az U10-eseknél a Romát a Budapest Honvéd (2–1) és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia (2–0) is meglepte, a Feyenoordot pedig a Kelen SC (2–1), nem is említve a neves külföldi gárdák elleni számtalan bravúros döntetlent. Két magyar csapatot a dobogón is ünnepelhettünk, az U8-asoknál a Budapest Honvéd lett az arany-, az MTK pedig az ezüstérmes, megelőzve a lengyel Slask Wroclawot. A másik két korosztályban taroltak a zágrábi csapatok, bizonyítva, hogy a horvát műhely még mindig világszínvonalú: U9-ben a Dinamo Zagreb nyert a Feyenoord és a Lokomotiva Zagreb előtt, U10-ben pedig így festett a befutó: Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, Anderlecht.

De hogyan – és főleg mennyiért – lehet ilyen neves csapatokat Magyarországra hozni?

„A nemzetközi utánpótlástornáknak Nyugat-Európában még ezekben az alsó korosztályokban is óriási piaca van. A mi régiónkban, Közép-Kelet-Európában mindössze három ilyen színvonalú tornát szerveznek, a miénken kívül egyet Lengyelországban, egyet Horvátországban” – avat be minket Nagy Sándor, a Budapest Youth Cup főszervezője.

Ezen a tornán a nézőknek, köztük természetesen a szülőknek is belépőt kell vásárolniuk, hogy megnézhessék a meccseket, a csapatoknak pedig jelentős nevezési díjat fizetniük.

„Kivéve a kiemelt csapatoknak – teszi hozzá Nagy Sándor, aki egyébként az MTK preakadémiai vezető játékosmegfigyelője, és korábban dolgozott az eindhoveni PSV-nél, Hollandiában tanulta a tornaszervezés fortélyait is. – Idén tizenkét kiemelt együttesünk volt, ők csak úgy jönnek el, ha minden költségüket álljuk. Olyan szerződést kell kötnünk velük, amelyben még az is benne van, hogy a gyerekek szállásán legalább mekkora távolságra kell lennie két ágynak egymástól. Egy Atlético Madrid-szintű csapat korosztályonként évente átlagosan kétszáz nemzetközi tornameghívást kap, és tíz-tizenötnek tesz eleget. Óriási megtiszteltetés nekünk, hogy ide eljönnek, és azért ide jönnek, mert elégedettek a színvonallal és a körülményekkel. Most már sorban állnak azért a külföldi sztárklubok, hogy jöhessenek, jó a hírünk. Az Atlético Madridnak a Benfica ajánlott minket, a Manchester Citynek pedig a Genk. Sajnos a Manchester Citynek és az Ajaxnak nemet kellett mondanunk, már nem fértek volna bele az idei büdzsénkbe. Ez egy magánvállalkozás, szövetségi és állami támogatás hiányában csak piaci alapon gondolkodhatunk. A szponzoroktól terméktámogatásban részesülünk, a belépőjegyekből és a nevezési díjból tudjuk kigazdálkodni, hogy legalább nullszaldós legyen a torna. De a magyar csapatoknak is megéri a részvétel a nevezési díjjal együtt is, hiszen manapság egy nemzetközi tornán részt venni, amelyen ilyen szintű ellenfelekkel lehet megmérkőzni, korosztályonként hárommillió forintba kerül. Amikor a Honvéd vagy az MTK részt vesz a tornánkon három-három korosztállyal, kilenc-kilencmillió forintot spórol meg.”

A magyar együttesek remek helytállása az idei tornán azért is megsüvegelendő, mert – mint Nagy Sándor számokkal érzékelteti – amíg Magyarországon egy korosztályban összesen nincs ötezer igazolt játékos, például a Roma egy évjáratban több mint negyvenezer gyerekből válogathat.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. június 7-i lapszámában jelent meg.)