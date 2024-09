Helyzetjelentés a futballakadémiákról – Sportkönyvtár

Kezdjük egy személyes vallomással: gyakorlatilag ezen a könyvön nőttem fel a nyolcvanas években, konkrétan rongyosra olvastam. Akkori ízlésemre jellemző (s nem tagadom, bőven maradtak foszlányok belőle ötven felett is), hogy Rejtő Jenő: Három testőr Afrikában című remeke mellett ebből a kötetből tudom kívülről a legtöbb idézetet. „Úgy szórta a gólokat, mint bolond pék a lisztet”; „az oroszlán, aki későn veszi észre, hogy nem az étvágygerjesztő antilopra ugrott, hanem a tüzes sparherdra”; „olyan képet vágott, mint a bolond Asvayné, amikor cserbenhagyják az érzékszervei”. Azóta is imádom a könnyű műfajt, mert nehéz belőle jót írni. Rejtő, illetve Peterdi Pál képes volt rá. Hogy jön ide Peterdi? – kérdezhetné, aki e recenzió végére, a mű szerzőjére, címére, kiadójára tekint. A választ a 2. oldal rejti: „Kárpáti György feljegyzései alapján írta Peterdi Pál.” Ő volt tehát a szellemíró, ahogy ezt a feladatkört nevezik a szakmában.

Hogy az egykori kiváló humorista és sportújságíró miért nem szerepel a címlapon, az más kérdés, mint ahogy az is, miért van ott a dr. a magyar vízilabdázás háromszoros olimpiai bajnok legendájának neve előtt. Hiszen az is több évtizede kőbe vésett alapvető szakmai szabály, hogy hivatalos aláírása kivételével egy (újság)írónál, sőt, bármely más közszereplőnél, így klasszis sportolónál is kizárólag akkor szerepel mindez, ha orvosi vagy jogi témában nyilvánul meg, abban, amelyből doktorátust szerzett. Ha elmeséli az életét, akármilyen élvezetesen is, akkor nem. Félreértés ne essék, egyáltalán nem irigylem senkitől, így Kárpáti Gyurikától (mindenki így hívta, esetleg Kukának becézte) sem azt a két betűt, de hát éppen ő vallja be a könyvében, milyen ügyesen szerezte meg, a tanulás zömét kihagyva a diplomát, jogászként pedig egy másodpercig sem dolgozott.

Ettől még a könyv remek, sodró lendületű, vicces, ahogy átrobog mintegy három évtizeden a múlt század ötvenes éveitől a nyolcvanasig. Minden lapra egy poén – mondhatnánk, pedig azért érint jelentős és komor történelmi eseményeket, diktatúrát, forradalmat, kivándorlást. De valóban csak érint, meg sem karcol, persze mindez egy 1982-es kiadású kötetnél érthető, sőt, Kárpáti György könnyed életfelfogásából logikusan következik is. Már az csoda, hogy a „disszidensek” néha pozitív színben tűnnek fel… Ha némi kritikát mondhatunk, döccen néha a történet, ismétlődnek passzusok, ami nyilván abból adódik, Peterdiék három korábbi Kárpáti-kiadványból (Melbourne – Miami – Margitsziget; Kinn vagyok a vízből; Itt állok megfürödve) gyúrták össze ezt a negyediket. A korrektor is dolgozhatott volna kicsit alaposabban, mert bőven előfordulnak betűhibák, névelírások, néha pedig az egyébként remek karikatúrák és fotók rossz helyre kerülnek. Apropó, karikatúra! Sajdik Ferenc, a szakma ma is élő, 94 éves doyenje abszolút hozzáadott értéket képvisel a rajzaival.

Összességében a „ponyva” minden értékét magában hordozó mű ez, amelyből megismerjük a magyar sport egyik legendája, Kárpáti György színes egyéniségét, s vele a vízilabdázás varázsát, szereplőit. Amolyan ars poeticának is felfogható mondata a „vizes” Hírességek csarnokába történő beiktatása, láblenyomata kapcsán az utolsó lapok egyikén olvasható: „Nem csak az érdem dönti el, hogy valaki milyen mély nyomot hagy maga után. Hanem az is, hogy milyen kemény a cement.” Persze lehet, hogy ezt is Peterdi találta ki… Fotók: A Medencék, gólok, pofonok című könyvből Írók: Kárpáti György és Karinthy Ferenc Carlo Pedersoli, az olasz vízilabda-válogatott csillaga, s ahogyan Bud Spencer néven a világ megismerte

(Dr. Kárpáti György: Medencék, gólok, pofonok – Helsinkitől Moszkváig, Sport, 1982)

Deák Zsigmond