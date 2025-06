Tóth Károly Balázs mentálisan fejlődött a legtöbbet Dunaújvárosban

SZINTLÉPÉS KÖVETKEZHET Tóth Károly Balázs pályafutásában, ugyanis az elmúlt években a mezőny utolsó harmadához tartozó együttesekben védett. A Győr, a FEHA19 és a Dunaújváros ugyan időnként tudott meglepetéseket szerezni, ám nem tartozott az Erste Liga élcsapatai közé. A 26 éves kapuvédő két dunaújvárosi idényt követően távozott a Fejér vármegyei alakulattól, és a DVTK Jegesmedvékhez igazolt.

„Szerettem volna váltani. Mióta az Erste Ligában játszom, mindig sokat védtem, de most szerettem volna olyan csapatba igazolni, amelynél nagyobb az eredménykényszer és elvárás a rájátszásba jutás – mondta a Nemzeti Sportnak Tóth Károly Balázs. – A ligában Miskolcon az egyik legmagasabb az átlagnézőszám, szeretnénk kiszolgálni a szurkolókat, minél tovább jutni a különböző sorozatokban. Szeretnék döntőben, döntőkben védeni a karrierem során, erre nagyszerű lehetőségem adódik a Jegesmedvéknél. Jókat hallottam a klubról, annak idején még a Vasassal köttetett együttműködés keretében szerepeltem is a DVTK-ban. Ez is közrejátszott a döntésemben, nem teljesen ismeretlen környezetbe igazoltam.”

Az elmúlt idényekben nem unatkozott a kapuban Tóth, a mérkőzések többségén harminc vagy akár negyven lövést is kapott a dunaújvárosi ketrecben, mindegyik évadban 90 százalék feletti védési hatékonysággal zárt.

„A dunaújvárosi időszakom alatt mentálisan fejlődtem nagyon sokat, arra kellett koncentrálnom, hogy lövésről lövésre fókuszált maradjak. Érettebb lettem fejben, jobban kezelem a különböző szituációkat, mint előtte. Mindegyik kapusedzőmmel megtaláltuk a közös hangot, technikailag is sokat léptem előre, a DAB ilyen tekintetben mindent megadott.”

Míg Dunaújvárosban Tóth volt általában a kezdő, ősztől a DVTK-ban meg kell küzdeni a helyéért; a mögöttünk hagyott évadban Praták Dávid egyre jobb formát mutatott a miskolciak kapujában. Az új érkező nem fél a versenyhelyzettől, korábbi ismeretségük alapján biztos benne, hogy egymást segítve nyújtanak megfelelő hátteret a csapat védekezésének.

„Praták Dáviddal már ismerjük egymást, másfél hetet töltöttünk együtt az universiadén, azóta is nagyon jól kijövünk egymással. Egészséges versenyhelyzet lesz köztünk, szeretnénk egymást segíteni, ez a normális, a csapat sikere a legfontosabb – mondta Tóth Károly Balázs, majd kitért a nyári felkészülésre is. – A csapat egy része már Miskolcon gyakorol, én is részt vettem jó néhány teszten. Itthon készülök többnyire, megkaptam minden edzéstervet, segítőkészek az edzők. Nagyjából két hét múlva lesz az első edzőtáborunk, ott leszek majd huzamosabb ideig is együtt a többiekkel. A magyar mag nagy részét ismerem, remélem, könnyen megy majd a beilleszkedés, ebből a szempontból is fontos lesz az edzőtábor.”