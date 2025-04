Kreisz Emma első gondolata az volt a gólja után, hogy „végre!”

„Nagyon vártuk már, hogy betaláljunk, hiszen mindenki úgy gondolta, megérdemlünk pár gólt. A fonákoldalamon befordultam, rálőttem a kapura, és azt láttam, megáll a játék, a bíró mutatja, hogy bent van – az volt a fejemben, hogy végre!” – idézte fel Kreisz Emma a németeknek lőtt gólját, amely nagyon kellett a lányok lelkének.

A győzelem azonban nem lett meg, így a németek elleni 4–1-es vereséggel búcsúzott a magyar női jégkorong-válogatott az A-csoporttól. Jövőre nem lehet más a cél, mint a visszajutás – többek között erről is beszélt Kreisz Emma, illetve Hiezl Réka az NSO Tv-nek. Mint ahogy az is szóba került, meddig fognak még azon rágódni, hogy miért nem mentek be a helyzeteik ezen a világbajnokságon.

JÉGKORONG

A-CSOPORTOS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

6. JÁTÉKNAP

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

Ceské Budejovice, Budvar Aréna, 3415 néző. Vezette: Zuzana Svobodá (cseh), Amanda Tassoni (amerikai) – Jennifer Cameron (amerikai), Jessica Lundgren (svéd)

NÉMETORSZÁG: ABSTREITER – Hark, GLEISSNER/ Strobel, Jobst-Smith 1 / Scaffrath, Botthof / T. Schmitz, Weichenhain – HADRASCHEK 2, NIX (2), KLUGE 1 (2) / VOIGT (2), Luisa Welcke, Lilli Welcke (1) / Schiefer, Haider, Bartsch / L. Schmitz, Boico, Poindl. Szövetségi kapitány: Jeff MacLeod.

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Baker, Odnoga / Lippai, Mayer (1) / Németh B., Hajdu / Haraszt / Bahiczki-Tóth – Gasparics, SEREGÉLY (1), KREISZ 1 / HUSZÁK, Heizl, Jókai-Szilágyi / Pázmándi, Dabasi, Metzler/ Weiler, Horváth I., Polonyi. Szövetségi kapitány: Pat Cortina.

Gól: 1–0: Hadraschek – 27:56 (Nix, Kluge – emberelőny), 1–1: Kreisz – 36:16 (Seregély, Mayer), 2–1: Jobst-Smith – 45:38 (Lilli Welcke, Voigt – emberelőny), 3–1: Kluge – 49:00 (Voigt), 4–1: Hadraschek – 58:01 (Kluge, Nix – üres kapu)

Kapura lövések: 23–13

Emberelőny-kihasználás: 2/4, ill. 0/3