A Csíkszereda visszavágott a Gyergyónak az Erste Liga döntőjének harmadik meccsén

Egy perc sem kellett a Gyergyói HK-nak, hogy elcsendesítse a Vákár Lajos Műjégpálya közönségét, Jay Gerads hamar vezetést szerzett a vendégeknek. Igaz, a találatot csak hosszas videózás után adták meg. A Csíkszeredát azonban nem fogta meg, hogy hátrányba került, még az első harmadban hárommal válaszolt a kapott gólra. A középső játékrészben csak Markus Juurikkala együttese talált be, az utolsó húsz percet így egygólos hátrányban kezdte a Gyergyó. A hazaiak sokáig őrizték az előnyt, az 58. percben pedig kétszer is eredményesek voltak, 5–2-re nyertek, és 2–1-re szépítettek a párharcban.

A döntő vasárnap Csíkszeredában folytatódik.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 5–2 (3–1, 0–1, 2–0)

Csíkszereda, 1250 néző. V: Mach, Rencz, Sábián, Váczi D.

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis (1), Ferencz-Csibi / Salló, LÁDAY 1 / Gecse, Pivcakin / Bíró, Kristó – Rokaly Sz. (1), HONEJSEK 1 (2), BECZE T. 2 (1) / Péter B. 1, Részegh T., Lorraine / Forsberg, Reisz, Rokaly N. / Casaneanu, Silló, Fodor Cs. Edző: Kevin Constantine

GYERGYÓ: Rinne – Raymond 1, Wardley (1) / Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes – Orban (1), GERADS 1, Sárpátki / VINCZE P., Császár, Bodó / Sándor-Székely, Tranca, Väyrynen / Imre, Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 30–33. Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Szörnyen kezdtük a meccset, mi is vezethettünk volna, ha belőjük a helyzeteinket, de az ellenfél is szerezhetett volna akár négy gólt – bizarr első harmad volt. Hamar hátrányba kerültünk, de nem adtuk fel, ahogy az idényben sosem. Amikor 3–1-ről feljöttek 3–2-re, nagy volt rajtunk a nyomás, nagyon ránk jött az ellenfél, és ez veszélyes, mert a liga legjobban támadó csapata a Gyergyó.

Markus Juurikkala: – Az első játékrészben jól használta ki a Csíkszereda az emberelőnyeit. Miután kétgólos hátrányba kerültünk, csak futottunk az eredmény után. A második harmadban fölényben játszottunk, fel is zárkóztunk egy gólra. Jó meccs volt, tanulnunk kell a hibáinkból, és készen állni a vasárnapi folytatásra.