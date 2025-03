Visszavonul a Fehérvár korábbi NHL-játékosa

A Fehérvár jégkorongcsapata bejelentette, hogy Chris Brown visszavonul a jégkorongtól. Az amerikai jobbszélső és center 719 mérkőzésen lépett pályára karrierje során, és utolsó idényét Székesfehérváron töltötte, ahol 55 mérkőzésen 23-szor volt eredményes.

A 34 éves Brown megfordult az NHL-ben is, a 2012–2013-as idényben a Phoenix Coyotes színeiben mutatkozott be a ligában. Később játszott a Washington Capitalsben is, majd 2017-ben átköltözött Európába, ahol a német Iserlohn Rangers, a Nürnberg Ice Tigers, újra az Iserlohn, majd a Schwenninger Wild Wings színeiben szerepelt. Közben megfordult a pozsonyi Slovanban is.