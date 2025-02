Hozta a kötelezőt a Fehérvár, fölényesen nyert Innsbruckban

Kötelező három pont. Nem nagyon lehetett más célja a Volánnak csütörtök este Innsbruckban, a tiroliak a liga utolsó helyén állnak, néhány légióst pedig már el is engedtek, hiszen a pre-playoffra sincs már esélyük. Ellenben a Fehérvárnak komoly céljai vannak még, az elmúlt hetek hullámvölgye, valamint a szerdai eredmények következtében a Fejér vármegyeiek visszacsúsztak az ötödik helyre, és bár a hetedik Villach két mérkőzéssel többet játszott, csak két pontra van a Volántól.

Csütörtök este sem volt teljes a fehérváriak kerete, Anze Kuralt, Bartalis István és Kiss Roland sérülés miatt hiányzott, Sebők Balázs megbetegedett, míg Cameron Gaunce az eltiltását töltötte. A válogatott szünetben igazolt Varga Balázs azonban ott volt a keretben.

A kék-fehérek úgy kezdtek, ahogy ezeken a mérkőzéseken kell, azonnal nyomás alá helyezték a vendéglátókat. Öt perc után emberelőnybe került a Fehérvár, ezt pedig sikerült is kihasználni, Josh Atkinson kotort be közelről egy lepattanót. A folytatásban kétszer is emberhátrányba kerültek a vendégek, de mindkét szituációt megoldotta a Horváth Dominik vezette védelem.

A második harmad elején a Volán igyekezett az osztrákok reményeit hamar romba dönteni, alig 23 másodperc elteltével az első sor szép összjátéka után Hári János talált be, és öt perccel később Stipsicz Bence kékvonalas lökete is a helyére került. Háromgólos előnyben még nagyobb fölénybe került a magyar csapat, igaz, néha a játékosok talán néhány akciót túl is játszottak.

Az utolsó játékrészben sem lassított Kiss Dávid gárdája, Brown, Erdély Csanád, valamint Stipsicz Bence is betalált még, a Volán hozta a kötelező győzelmet. Pénteken sokkal keményebb ellenfél vár a Fehérvárra, ugyanis a Pioneers Vorarlberg még versenyben van a pre-playoffot jelentő tizedik helyért. A pénteki mérkőzés 19.30-kor kezdődik.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HC INNSBRUCK–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

Innsbruck, 1500 néző. V: Berneker, Smetana, Riecken, Martin (osztrákok).

INNSBRUCK: Brandner – McFadden, Kerber / Jakubitzka, Krogsgaard / Wille, Lattner / Stöffler – Bär, PLONER, Zusevics / Bauer, Mader, Bracco / Dobnig, ERLACHER, Klassek / Weidacher, Klingler, Pall. Edző: Jordan Smotherman

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – ATKINSON 1, CAMPBELL (2) / STIPSICZ 2, Messner (1) / Horváth Donát, Stajnoch – Magosi (1), HÁRI 1 (1), Brown 1 / CHEEK (2), Berger (1), ERDÉLY 1 / Ambrus G., Kulmala, Mihály / Varga B. (2), Németh K. (1), Terbócs (1) / Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 19–35. Emberelőny–kihasználás: 4/0, ill. 2/2