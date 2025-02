Hári János: Megpróbáltuk visszahozni a menthetetlent, nem sikerült

A Red Bull Salzburg elleni találkozó kicsit hűen tükrözte a Fehérvár elmúlt 10-15 fordulóját. Az akarat megvolt, de néhány hiba mélyre taszította a csapatot, ahonnét végül nem volt visszaút. Az összecsapás elején Horváth Dominik hibája után szerezte meg a vezetést a Salzburg, majd Tim Campbell esett el emberelőnyben a kék vonalon, az osztrákok támadója pedig így egyedül vezethette a korongot Rasmus Reijolára, a ziccert értékesítette. Egy harmad után három, a második húsz perc elején már négy volt a két csapat közötti differencia.

„Az elején kaptunk egy szerencsétlen gólt, ez egyből megtörte a lendületünket – mondta lapunknak Hári János. – Négygólos hátrányban nehéz, nyomtunk, próbálkoztunk, de a Salzburg ellen nehéz visszajönni, még ha a harmadik harmadban voltak rá apró sanszaink. A második játékrészben akadt nagy helyzetük, lehetett volna ott több is a két csapat között, de szerencsére mi találtunk be, ez pedig adott nekünk egy kis energiát. Összességében azonban jobb volt az ellenfél.”

Rendes játékidős vereségével pedig éppen lecsúszott a legjobb hatról a Fehérvár, vagyis nem jutott be egyenes ágon az osztrák központú hokiliga rájátszásába, pedig már egy ponttal sikerülhetett volna, ettől nem is állt messze az együttes. Ha azt nézzük, az alapszakasz több mint felét az első három hely valamelyikén töltötte a Volán, valamint rendes játékidőben az egyik legtöbb győzelmet szerezte, csalódás ez a végkimenetel. Búslakodásra azonban nincs idő, vasárnap délután 15.30-tól már a Vienna Capitals érkezik a MET Arénába, ahol kezdetét veszi a két nyert mérkőzésig tartó rájátszás-kvalifikáció.

„Jobb lett volna valahol még egy pontot szerezni az elmúlt mérkőzéseken, vagy alakulhatott volna legalább egy eredmény nekünk kedvezően... Megpróbáltuk az utolsó fél órában visszahozni a menthetetlent, de nem sikerült. Mindig azt mondom, a tabella nem hazudik, valamiért hetedikek lettünk, az alapszakasz második felében nem szereztünk elég pontot. A hullámvölgyünk talán december elején indult el, sok kulcsemberünk esett ki hosszú időre, ez sokat számít, ezzel párhuzamosan amikor nem úgy jönnek az eredmények, és visszaesnek az egyéni teljesítmények, akkor az önbizalom hiánya meglátszik az egyéneken és a csapatjátékon is. A legfontosabb most, hogy bejussunk a rájátszásba, és nézzük meg, mire lehetünk képesek. Az idényt utána kell kielemezni. A pre-playoff teljesen más kategória lesz, két mérkőzést kell nyerni a továbbjutáshoz, nem is lehet más célunk, mint bekerülni a rájátszásba.”

JÉGKORONG

ICEHL

Helyosztó a rájátszásba kerülésért, 1. mérkőzés

15.30: Hydro Fehérvár–Vienna Capitals (osztrák)