Női hoki: sikerek és kísérletezés az olimpia jegyében

EGYIK LEGJOBB játékosa távollétében vívta ki a feljutást az elitbe a magyar női jégkorong-válogatott a klagenfurti divízió 1/A-világbajnokságon. Ez nagy fegyvertény, de a papírforma alapján meglepetés volt, hogy a mieink „csak” másodikként végeztek még Garát-Gasparics Fanni nélkül is, aki térd­sérülése miatt kényszerült több mint féléves kihagyásra. Ennek tükrében talán nem túlzás kijelenteni, hogy a szakmai előrelépés az elmúlt évben sem akadt meg.

Pat Cortina szövetségi kapitány, Dela­ney Collins másodedző és az egész női szakág egy irányba húzza a szekeret, és a korábban megfogalmazott, akkor még távlati célhoz, a 2026-os milánói olimpiára jutáshoz napról napra közelebb kerül(t) a csapat. Ezért állt elő az az érdekes helyzet, hogy kis túlzással még a világbajnokság is az olimpia árnyékában zajlott, hiszen a klagenfurti volt a mieink utolsó nagy megméretése a februári olimpiai selejtezőtorna előtt, amelyen közvetlen riválisokkal tétmeccseket játszhattak.

A feljutást követően azonban már tényleg minden a felkészülés jegyében zajlott. Több tornán is szerepeltek a mieink, amelyeken a kísérletezés mellett már a játék tökéletesítése is kellő figyelmet kapott. Ezek tanulságairól alighanem több tucatnyi jegyzet, hosszú-hosszú prezentációk és videóelemzések születtek, a legfontosabb viszont talán az, hogy a csapat és a szurkolók is megbizonyosodhattak róla, a magyar válogatott bárkit megverhet, aki az olimpiai selejtezőtornán riválisa lesz, hiszen a papíron a legerősebb riválist, Németországot is legyőzte még augusztusban. A franciákat többször is megverte, és bár Ausztriától a vb-n kikapott szétlövésben, reméljük, a szerencse legközelebb a mieink mellé áll.

Kicsit előretekintve, február 6. és 9. között kifizetődhet a rengeteg munka, a következetes építkezés, és elérheti újabb csúcsát a fejlődés, ha Pat Cortina a magyar női hokiválogatottat történetében először kivezeti az olimpiára.

Az év játékosa: Odnoga Lotti (SDE HF – svéd) A sérülésből lábadozó Garát-Gasparics Fanni hiányában új vezérre volt szüksége válogatottunknak a vb-n, és a meghatározó játékosok közül Odnoga Lotti lett az új csapatkapitány. A hátvéd rendkívül stabil és megbízható teljesítménnyel játszotta végig a világbajnokságot, a jégen húzóember, az öltözőben példakép volt. Az ő jó teljesítménye elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a csapat az elitbe jusson.

Az év légiósa: Lucia Halusková (HK Budapest/Bratislava – szlovák) A nyáron a magyar fővárosból a szlovákba igazolt Lucia Halusková, de a 2023–2024-es idényben elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a HKB bejutott az EWHL döntőjébe. Huszonnyolc meccsen 51 pontot szerzett, és közel állt ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot, ám a döntőben épp a HK Bratislavával szemben maradt alul a HKB-val, hogy aztán hazája legjobb női csapatába igazoljon.

Az év edzője: Pat Cortina (női válogatott/SC Riessersee – német) Évről évre bizonyítja, nem véletlenül töretlen iránta a bizalom, hiszen a magyar női jégkorong-válogatott a világ meghatározó együttesei közé emelkedett többek között az ő munkájának hála. Legutóbb Klagenfurtban ért el nagy sikert a mieinkkel, három győzelemmel és két szétlövéses vereséggel feljuttatta Mayer Fruzsináékat az A-csoportba, így egy év kihagyás után ismét a legjobbak között szerepel a csapat.

Ez történt 2024-ben MÁRCIUS 16.

A sorozatban öt EWHL-bajnoki címet nyerő HKB a döntő második mérkőzésén 1–1-es döntetlent játszott a pozsonyiakkal hazai jégen, és mivel az elsőt idegenben elveszítette 2–1-re, másodikként végzett a ligában. Ugyanezen a napon a harmadik helyért folyó párharc második felvonásán a Graz 4–3-ra megverte a MAC-ot, de az első meccs 8–4-es győzelme bronzérmet ért Huszák Alexandráéknak.

ÁPRILIS 21–27.

Szépen csillogó ezüst a divízió 1/A-világbajnokságról. A tornát két győzelemmel kezdtük (Dél-Korea és Hollandia ellen is 2–0), majd Norvégia és a házigazda Ausztria hosszabbításban nyert ellenünk, a feljutásról döntő utolsó mérkőzésen azonban 2–1-re megvertük a franciákat, így csoportmásodikként az elitbe jutottunk.

AUGUSZTUS 29–31.

Felkészülési tornát nyert meg a válogatott, de ami még ennél is fontosabb, felülmúlta az olimpiai kvalifikációban legfőbb riválisát, Németországot 4–3-ra. Franciaország ellen 4–0-ra nyertünk, a szlovákok viszont 2–1-re győztek ellenünk.

NOVEMBER 6–9.

Pat Cortina együttese a felkészülés jegyében részt vett a Deutschland Cupon, amelynek egyértelmű célja az volt, hogy készen álljon a csapat a februári olimpiai selejtezőtornára. A mieink a szlovákokat rendes játékidőben, a franciákat hosszabbításban verték meg, a házigazda és az olimpiai részvételért is legfőbb rivális németektől viszont kikaptak 3–1-re, így másodikként végeztek a tornán.

DECEMBER 12–14.

A naptári év utolsó válogatott eseményén, a Négy nemzet tornáján is második lett a magyar női jégkorong-válogatott, a dániai tornát a franciák nyerték meg, Pat Cortina csapata Dániát és Japánt megverte, a tornagyőztestől viszont kikapott.