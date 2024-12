Jégkorong: sorozatban harmadszor kapott ki a Volán

KÉT ROSSZ FORMÁBAN lévő együttes csapott össze vasárnap este a szlovén fővárosban. Persze míg a Hydro Fehérvár AV19 csak magához képest teljesít gyengébben az utóbbi időben, addig az Olimpija Ljubljana hétmeccses vereségsorozata objektíven nézve is rossz volt. Érthető, hogy a Volán elleni mérkőzésen minden követ megmozgattak a hazaiak, hogy végre ismét pontnak, pontoknak örülhessenek.

A sérülésektől megtépázott székesfehérváriak eddigi második támadósora egyet előre lépett, a Hári János vezette támadótrió pedig Anze Kuralt hiányában átalakult, a magyar centert balról Chase Berger, jobbról Magosi Bálint támogatta Ljubljanában. Nem csak a szlovénoknak, hanem Kiss Dávid együttesének is nagy szüksége volt a pontokra, hiszen először történt olyan az idényben a Volánnal, hogy két egymást követő meccset elveszített.

A lelátói hangulatra nem lehetett panasz, mindkét csapat megkapta a kellő bíztatást, a találkozó első harmadában mégsem a szép játék, a helyzetek és a gólok, sokkal inkább a védekezés, test, test elleni harc és inkább csak statisztikajavítónak, mint veszélyesnek nevezhető lövések domináltak. Az első húsz perc legemlékezetesebb jelenete így az lett, mikor Cameron Gaunce és Ziga Pance egymásnak esett, alaposan elgyepálták egymást, majd földrevitellel a magyar csapat kanadai játékosa győzött, a „jutalmuk” mindenesetre 5-5 perc büntetés lett.

Háromszor is emberhátrányba került a Volán, mire kiharcolta első emberelőnyét a második harmadban, a Ljubljana azonban ezek közül egyik fórjával sem tudott élni, még csak igazán veszélyes helyzetig sem jutott. Igaz, a fehérvári emberelőny is kimaradt, de szinte végig kapujához szögezte ellenfelét Kiss Dávid együttese ebben a periódusban. Amikor már kezdünk megbékélni vele, hogy újabb gól nélküli játékrészt láthatunk, Chris Brown zörgette meg a szlovén hálót, majd nem egészen egy perccel később Marcel Mahkovec is betalált, kezdődhetett minden előröl.

A második szünet után sokkal élesebben jöttek ki a hazai játékosok a jégre, hamar átvették a játék irányítását és a vezetést, és még a záró játékrész közepe előtt ütöttek kettőt, eldöntve ezzel a párharc, és a három pont sorsát. Hiába szerzett tehát vezetést, nem tudta megőrizni az előnyt a Volán, sorozatban harmadszor kapott ki az ICEHL-ben. Hári Jánosék legközelebb december 26-án lépnek jégre, akkor a Linz lesz az ellenfél.

JÉGKORONG

OSZTRÁK BAJNOKSÁG

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

Tivoli Csarnok, 1779 néző. V: Piragic (horvát), Rezek, Hribar (mindketten szlovénok), Puff (osztrák)

LJUBLJANA: Horak – Masic, Atwal / Gregorc, Ege / Crnovic, Hebar / Bohinc, Kumanovic – Sabolic (1), Kerbashian, SIMSIC 1 (2) / MAHKOVEC 1 (1), BONINO 2, Kapel (1) / Pance, Tomazevic, Zajc / Mehle, Bericic, Sodja. Edző: Andrej Tavzelj

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Atkinson, Campbell / Gaunce, Messner (1) / Sipsicz, Stajnoch – Cheek (1), Bartalis, Brown 1 / Berger, Hári J., Magosi / Ambrus G., Kulmala, Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 29–31

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0