Erste Liga: a listavezető Gyergyó győzött Brassóban

A nap rangadóját Brassóban rendezték, a harmadik fogadta a listavezető Gyergyót. A hazaiak az első harmadban Kóger Dániel révén a 16. perc elején megszerezték a vezetést, a vendégek azonban alig 20 másodperc múlva egyenlítettek Csiszer Ádám találatával, majd a harmad utolsó másodpercében Dallas Gerads góljával már a vezetést is megszerezték. Az amerikai center végül is nyerőembernek bizonyult, a gól nélküli második felvonás után a harmadik utolsó percében ugyanis ő volt az, aki egy korongszerzés után Sárpátkival passzolgatva, az üres kapuba lőve beállította a 3–1-es vendégsikert jelentő végeredményt.

A második meccs is igazán izgalmasra és szorosra sikerült, a magyar bajnoki címvédő Ferencváros a ligautolsó Dunaújvárosi Acélbikákat fogadta, és a vártnál jóval nehezebben gyűjtötte csak be a három pontot. A zöld-fehérek Valentin Razumnyak emberelőnyös góljával tíz perc játék után megszerezték a vezetést, ám a Bikák ezen az estén igencsak megacélozták magukat: bő fél perccel a rendes játékidő leteltéig nem kaptak újabb gólt, akkor Adam Brady talált be az üres kapuba.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (románai) 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

Brassó. 1255 néző. V: Sikó (román), Bourdon (francia), Gheorghies, Kőszegi (románok)

BRASSÓ: Dubeau – Bors, Piche / Boriszenko, Racine-Clarke / Farkas T., Willets / Kovács E., Gajdó T. – Levin, Weish, KÓGER 1 / Valchar (1), Kovács M., Van Wormer (1) / Szkaszkov, Gajdó B., Zagidullin / Szabó K., Vasile, Rokaly–Boldizsár. Edző: Dave MacQueen

GYERGYÓ: RINNE – Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre (1) / Györfy – Orban, GERADS 2, Bodó / Vincze P. (1), Sylvestre, SÁRPÁTKI (1) / Ádám, Császár, Szigeti / Vincze G., CSISZER 1. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 40–25

Emberelőny–kihasználás: 5/0, ill. 6/0

FTC-Telekom–Dunaújvárosi Acélbikák 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Részletes jegyzőkönyv és tabella hamarosan!