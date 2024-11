Hazai pályán ért véget a Fehérvár AV19 nagy sorozata

Mikor lesz vége? – vetődhetett fel többekben a kérdés a Hydro Fehérvár AV19 győzelmi sorozatával kapcsolatban, hiszen a szerda esti meccset megelőzően Kiss Dávid együttese sorozatban nyolcszor nyert az osztrák bázisú ICEHL-ben. Ráadásul a székesfehérváriakra papíron könnyebb mérkőzések vártak-várnak, hiszen a játéknap előtt nyolcadik Bécs elleni párharcot az utolsó Vorarlberg elleni követi, szintén hazai jégen, és utána is verhető ellenfelekkel találkozik a csapat (az utolsóelőtti Innsbruckkal, és a Villachhal). Igaz, a négy meccsre mindössze egy hete van a Volánnak.

A csapat legtöbb játékosa ugyanakkor kipihenten várhatta az újabb megméretéseket, hiszen a nemzetközi szünet alatt volt lehetőségük regenerálódni. Annak a veszélye is fennállt viszont, hogy a hosszabb pihenő alatt berozsdásodnak a lábak. Az első harmadot látva inkább ez utóbbi forgatókönyv valósult meg, egy-két távoli lövéstől eltekintve nemigen volt veszélyes a Volán az osztrákok kapujára, fölényben játszott a rivális, többször hosszan a magyar kapu előtt zajlott a játék. Egészen a játékrész utolsó percéig, amikor több kaput eltaláló lövés, Tim Campbell bődületes kapuvasa és intenzív támadójáték jellemezte a hazaiak játékát. Mire azonban felvette a ritmust a Fehérvár, harsant a dudaszó, mehettek a játékosok az öltözőbe.

Akármi is hangzott el ott, alighanem átírta a terveket, hogy szinte rögtön emberhátrányba került a Volán a második harmadban, Hári Jánost testre ütésért küldték a büntetőpadra a zebrák. Az idényben eddig nagyszerűen kezelte ezeket a nehéz helyzeteket Kiss Dávid együttese, s nem volt ez másképp most sem, sőt, amint kiegészült a csapat, Stipsicz Bence némileg váratlanul centerpozícióban tűnt fel, és Sebők Balázs passza után laposan a kapuba lőtt. Azért csak némileg, mert egyébként a székesfehérvári játékosok nagyon magasan letámadtak, korongvesztés után azonnal fordultak, és igyekeztek megkeseríteni az osztrákok életét. Csakhogy ami az egyik oldalon működött, az a másikon is bevált. A játékrész végén Martin Stajnoch illetődött meg attól, hogy ketten támadták le a kapu közelében, elveszítette a pakkot, a bécsiek pedig kihasználták az adódó lehetőséget és egyenlítettek.

Egyre inkább az volt az ember érzése, nem a szebben, jobban játszó csapat nyerhet, hanem az, amelyik kevesebb pontatlanságot, hibát követ el. Rasmus Reijola először még nagyot védett a harmadik játékrészben, aztán majdnem újra Stipsicz szerzett gólt, a következő osztrák kontra végén azonban megszületett a párharc harmadik gólja, fordított a Bécs. Nem csak megszerezte, meg is tartotta a vezetést, a legvégén pedig üres kapus góllal növelte 3–1-re a különbséget, és ezzel megszakította a Volán nyolcmeccses győzelmi sorozatát.

ERSTE LIGA ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

Székesfehérvár, Alba Aréna, 2415 néző. V: Fichtner, Smetana, Riecken (mindhárman osztrákok), Váczi D.

FEHÉRVÁR: Reijola – Atkinson, Campbell / Gaunce, Messner / STIPSICZ 1, Stajnoch / Csollák, Ambrus Cs. – Sebők (1), Hári J. (1), Kuralt / Erdély Cs., Brown, Terbócs / Ambrus G., Bartalis I., Kulmala / Magosi, Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid

VIENNA: Wraneschitz – Heinrich, Posch / Donohue (1), Dougherty / FISCHER, Hackl – Cramarossa, Krieger, Franklin / Jasper (1), Predan, GREGOIRE 1 / Böhm, Wallner 1, Hartl 1 / Antal, Kromp, Preiser. Edző: Gerry Fleming

Kapura lövések: 20–16.

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0.