Két harmadon át tartotta a lépést, majd nem bírt a Färjestaddal a Volán a hoki BL-ben

PAPÍRON AZ EDDIGI LEGNEHEZEBB találkozó várt Kiss Dávid alakulatára, hiszen a Färjestad a két eddigi cseh ellenfélnél, a Pardubicénál, valamint a Prágánál is valamivel nagyobb játékerős képvisel, arról nem beszélve, hogy a svédek mind a két eddigi mérkőzésüket megnyerték a CHL idei kiírásában. A keretükben pedig számos olyan jégkorongozó szerepel, akinek jelentős NHL-es tapasztalata van, de akad, aki kölcsönben szerepel jelenleg Európában. A fehérvári játékosokban biztos volt némi izgalom és bizonyításai vágy, hiszen a Nyitra elleni hazai felkészülési mérkőzés blamája (a szlovákok topcsapata 7–1-re nyert) után az Alba Aréna első tétmérkőzését szebbé akarták varázsolni Háriék. A BL iránti érdeklődés az Aréna környékén is érzékelhető volt, a fehérvári és a magyar hokiszurkolók kíváncsinak bizonyultak, ezen a szinten mire lehet képes a Volán. Bár telt ház nem volt, szép számmal látogattak ki a nézők, a hangulatra pedig nem lehetett panasz.

Az alaphangot megadta, hogy a magyar együttes hokisai egy ördög száján keresztül vonultak be a jégre, majd a kék-fehérek lendületesen is kezdtek, Chase Berge lőhetett középről, de Maxime Lagacé vállal védett, hangosan zúgott a „Hajrá, Volán!” Az első harmadnak két nagy tanulsága volt, az első, végy két jó kapust, ugyanis pár perc után Horváth Dominik felszerelésével adódtak gondok, helyét átmenetileg Rasmus Reijola vette át, majd később a magyar hálóőr visszatért, de egyik portás teljesítményén sem látszódott a cserebere. A másik tanulság, hogy ha a Volán közel hiba nélkül játszik, felveszi a versenyt ezen a szinten is. Hozzá kell tenni, hogy a hírek szerint a vendégek gépe nagyon sokat késett, szinte beestek a mérkőzésre.

A középső játékrészben sem változott a játék képe, abszolút egyenrangú ellenfélnek bizonyult a Volán, a svédek is érezték ezt, egyre keményebb ütközésekkel próbáltak erőt fitogtatni, ennek egyik elszenvedő alanya Ambrus Gergő volt. A harmad közepén hirtelen csend lett az Alba Arénában, ugyanis Per Aslund léphetett ki egyedül, de Horváth a helyén volt, a túloldalon egy szép akciót követően Magosi Bálint tüzelt közelről, de kimaradt ez is.

A harmadik harmad elején már nem úszták meg a kék-fehérek, Stian Solberg lőtt be egy három a kettő elleni szituációt. Lendületbe jöttek a svédek, a tempót nem tudta lekövetni a Fehérvár, Marcus Westfält kotorta be közelről a másodikat. Hét perccel a vége előtt emberelőnybe került a Volán, ebből ugyan nem sikerült szépíteni, de a hajrában felrobbant az Alba Aréna, Christopher Brown lőtt be egy kipattanót. Sajnos nem sokáig örülhettek a szurkolók, August Tornberg bivalyerős bombája csúszott át Horváthon, visszaállt a kétgólos különbség és meg is maradt a végső dudaszóig. A Hydro Fehérvár AV19 derekasan helyt állt, de a pontszerzés ezúttal sem sikerült.

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA, 3. FORDULÓ

Hydro Fehérvár AV19–Färjestad (svéd) 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

Alba Aréna, 2255 néző. V: Zrnic (szlovén), Ofner (osztrák), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK (Reijola) – Gaunce, Messner / Stipsicz, Campbell / Atkinson, Stajnoch / Kiss R. – Ambrus G., Hári J., KURALT / ERDÉLY CS. (1), Bartalis I. (1), Brown 1 / Kulmala, Berger, Terbócs / Ambrus Cs., Magosi, Németh K. / Mihály Á. Edző: Kiss Dávid

FÄRJESTAD: LAGACÉ – Ollas, Nygren / SOLBERG 1, Andersson / Bergkvist, Tornberg 1 / Fransén – Studenic, Tomásek, Aslund / LODIN (2), Kellman, STEEN (2) / Nygard, Westfält 1, Forsell / Ljungkrantz, Berlund, Björklund. Edző: Tomas Mitell

Kapura lövések: 19–48. Gól – emberelőnyből: 3/0, ill. 4/0

További eredmények: Tappara (finn)–Rouen (francia) 6–1, Trinec (cseh)–Växjö (svéd) 1–3, Sönderjyske Ishockey (dán)–Bremerhaven (német) 0–5, Lausanne (svájci)–Ilves (finn) 7–2