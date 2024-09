2019 után újra a Volán nyerte meg a jégkorong Szuperkupát

Sok pozitív impulzus egyik együttest sem érte az elmúlt hetekben. A Ferencváros két vereséggel nyitott az Erste Ligában, igaz, a góltermésre nem lehetett panasza Fodor Szabolcsnak, hiszen 11 alkalommal betaláltak a zöld-fehérek az ellenfelek kapujába. A másik oldalon egyértelmű sikerélmény nem érte Kiss Dávid játékosait, de ha azt vesszük, hogy a Bajnokok Ligájában, vagyis a CHL-ben szerepelt eddig a Volán, akkor más a viszonyítási alap. Az európai elittel igyekeztek felvenni a versenyt a kék-fehérek, és ez az utóbbi három találkozón sikerült is, de csak szoros vereségekre volt elég. Bér papíron a Fehérvár tűnt jóval esélyesebbnek a Szuperkupa megnyerésére, az elmúlt években láthattuk, hogy az osztrák ligában induló Fejér vármegyeiek időnként igencsak megszenvedtek a hazai riválisokkal.

Nem ugrottak egymásnak a felek, aztán felgyorsult a játék, amikor Erdély Csanádot küldték ki két percre a bírók. A Fradi próbálkozott feltörni a fehérvári reteszt, de nem járt sikerrel. Később a Volán is kihagyott egy fórt, aztán a harmad derekán megszerezte a vezetést az FTC. Aku Kestila tört kapura, kétszer lőtt, Horváth Dominik hárított, de harmadjára már nem tudott védeni, a lecsorgót Valentin Rezumniak bepofozta. Felpaprikázhatta a bekapott gól a Fehérvárt, bár az egyenlítéshez kellett az egyik fővárosi hátvéd hathatós segítsége, ugyanis egy vendégbekk középre passzolt az érkező Chris Brownhoz, aki élt a lehetőséggel, bevarrta a ziccert. A játékrész végén emberelőnyben úgy nézett ki, a vezetést is megszerzi a Hydro Fehérvár AV19, de végül Anze Kuralt közeli lövése nem haladt át a gólvonalon, nehéz játékvezetői helyzet volt, hiszen Arany Gergely kulacsa elmozdult, de hosszas videózás után végül ment tovább a játék.

A második harmad kezdetén talán vissza sem ért minden szurkoló a büféből, a kék-fehérek máris betaláltak, Cameron Gaunce passzát kapásból vágta be Hári János, ezúttal már kétség sem fért a gól szabályosságához, ráadásul a fehérváriak emberhátrányban voltak eredményesek. Ritmust váltott a Volán, és ezt már néhol nehezen kezelte a ferencvárosi hátsó alakzat, de Arany tartotta az övéit, Kuralt nagy helyzeténél védett bravúrral. A zöld-fehérek kapusa hatalmas bravúrokat mutatott be ebben a játékrészben (is), a harmad végén fehérvári emberelőnynél nagyon beszorult a Ferencváros, de a hálóőr meccsben tartotta csapatát.

Az utolsó 20 perc előtt az volt a legnagyobb kérdés, hogy Kiss Dávid együttese további gólokra tudja-e váltani mezőnyfölényét, vagy az ellentámadások valamelyikéből egyenlíteni tud-e Fradi. Sebők Balázs le akarta zárni a kérdéseket, de gólját érvénytelenítették magas bot miatt, így még várat magára az első fehérvári találata a válogatott csatárnak. A másik oldalon Razumniak állt közel az egyenlítéshez. Bánhatta a kihagyott lehetőséget, ugyanis szinte a következő támadásból megduplázta előnyét a Fehérvár, Erdély Csanád volt nagyon szemfüles, és a kapu mögül ráütötte a védőre a korongot, ami Aranyt érintve bement végül. A Volán játékosai mintha kicsit túlzottan is megnyugodtak volna a kétgólos vezetéstől, visszavettek, ezt pedig könyörtelenül kihasználták a ferencvárosiak, Tyson Helgesen éles szögből mattolta Horváthot. Hirtelen nyílt lett az összecsapás, ment előre az egyenlítésért az FTC, de a Szuperkupa végül – 2019 után újra – a Fehérváré lett. A Volánnak ez az első sikere a tavasszal átadott Alba Arénában.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Alba Aréna, 2328 néző. V: Nagy A., Soós, Sábián, Muzsik

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – GAUNCE (1), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Csollák, Ambrus Cs. – Sebők, Hári J. 1, KURALT / ERDÉLY CS. 1, BARTALIS I. (1), Brown 1 / Kulmala, Berger, Terbócs / Magosi, Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid

FTC: Arany – Tyni, Kärmeniemi / HELGESEN 1, Haranghy / Seregély Máté, Crespi / Mártonffy, Farkas B. – Galajda (1), Brady (1), Turbucz / V. RAZUMNJAK 1, Kestiä (1), Heino / Tóth G., Mattyasovszky, Németh A. / Banga, Bán, Bogáti. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 30–18

Gól – emberelőnyből: 3/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Éppen olyan kihívást jelentett ez a meccs, mint amire számítottunk. A Fradi nagyszerűen játszott, nagyon küzdött. Az első harmadban sok volt a kiállítás, a harmadikban játszottunk legjobban. Sokszor túl hamar szabadultunk a korongtól, ez talán abból adódik, hogy az elmúlt hetekben inkább a védekezésre kellett összpontosítanunk, de ahogy telik az idő, a támadóharmadban is egyre gördülékenyebbek leszünk.

Fodor Szabolcs: – Beszéltünk róla a meccs előtt, hogy akkor nyerhetünk, ha végig tartjuk magunkat a játéktervhez. Ez hatvan percig sikerült, és szoros vereségre lett elég. Nem úgy kezdtük az idényt, ahogy szerettük volna, de a teljesítményünk biztató volt. Egy kis szerencsével máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés.