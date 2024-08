Majoross Gergely: Egyértelmű volt, hogy mindenkit behívunk a világbajnoki keretből

Nem minden évben van válogatott program augusztus végén, ám ezúttal örömteli esemény miatt „lesz dolga” a magyar csapatnak, ugyanis Pozsonyban olimpiai selejtezőt vív a gárda. Bár a jégen februárban hazai pályán nem sikerült kiharcolni a továbbjutást, a fehéroroszok kizárása miatt kaptak még egy esélyt a mieink. A feladat nem lesz egyszerű, a kvartettben Kazahsztánnal, Szlovákiával, valamint Ausztriával szerepelnek együtt a mieink. A keret sokat nem tud majd együtt készülni, ugyanis szombaton találkoznak egymással a játékosok és a stáb, majd vasárnap már felkészülési mérkőzés vár a csapatra. Nem meglepő, a keret gerincét a tavaszi, bolzanói világbajnokságot megjárt, az A-csoportba visszajutott együttes játékosai adják.

„A sikeres májusi világbajnokság óta ugyan sok idő eltelt, de ebben az időszakban nem sok jégkorong fért bele a srácoknak, így kevés lehetőségem volt arra, hogy azokat a döntéseket, amelyeket korábban hoztak, esetleg felülbíráljam. Egyértelmű volt, hogy mindenkit behívunk a világbajnoki keretből. Sárpátki Tamás egy komolyabb sérülésből jön éppen vissza, így ő hiányzik most, a klubjától is azt az információt kaptam, hogy az a helyes, ha ezen a tornán most nem vesz részt. Új emberként lesz velünk Bartalis Isti, akinek egyértelműen a keretben a helye, illetve velünk lesznek azok is, akik a vb-keretből utolsóként maradtak ki. Két fiatal, Horváth Alex és Horváth Bence is bizalmat kap most, a nyáron látottak, az eddigi tapasztalatok, valamint az utánpótlás-válogatottakban nyújtott teljesítményük alapján ők azok, akik most talán a legközelebb állnak a felnőttválogatotthoz. Mindenképp szerettünk volna nekik lehetőséget adni, hogy beleszagoljanak abba, ez a közeg mit vár el tőlük. Meglátjuk, mennyire lesz gyors a beépülésük”– mondta Majoross Gergely az MJSZ honlapjának.

A kerethirdetés mellett fény derült az új szövetségi kapitány stábjára is. Majoross Gergely munkáját Kiss Dávid, Szilassy Zoltán, Bartalis Balázs, Tokaji Viktor, valamint Samuli Nordman segíti. Az olimpiai selejtezőket augusztus 29. és szeptember 1. között rendezik meg Pozsonyban, előtte egy felkészülési mérkőzést játszik a válogatott, augusztus 25-én Ukrajna ellen a Vasas Jégcentrumban lépnek jégre a mieink.

„Az első cél egyértelmű: lehetőségünk van kivívni az olimpián való szereplést, ez egy óriási lehetőség, és bár minden ellenfelünk elénk sorolt válogatott, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Másrészt ez a három mérkőzés nagyon jó lehetőség a válogatottunk számára az előrelépésre, fejlődésre. Nem könnyű lekötni meccseket A-csoportos vagy top 10-es ellenfelekkel, normális esetben össze sem jönne a válogatott augusztus végén. Most megkaptuk ezt a lehetőséget, olyan csapatok ellen játszhatunk, amelyek a legjobb teljesítményre sarkallnak minket. Ebből szeretnénk kihozni a maximumot.”

A magyar válogatott bő kerete:

Kapusok

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek

Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok

Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IF – Svédország) Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Lindenwood – Egyesült Államok), Sebők Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Sofron István (BJAHC), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP – Finnország)

A stáb

Majoross Gergely szövetségi kapitány, Kiss Dávid másodedző, Szilassy Zoltán másodedző, Tokaji Viktor másodedző, Bartalis Balázs skill/videóedző, Samuli Nordman kapusedző, Puskás Sándor erőnléti edző, Hubay Zsombor fizioterapeuta, Dubóczki Dóra fizioterapueta, Dr. Rybaltovszki Henrik csapatorvos, Nagy József felszerelés-menedzser, Závodszky Szabolcs technikai koordinátor, Németh Gergely sportpszichológus, Szilágyi Levente csapatvezető, Végh Benedek szakági vezető, Bóta Márton sajtó, Vörös Dávid fotó

Az olimpiai selejtező programja:

Augusztus 29., 14.00: Kazahsztán–Magyarország

Augusztus 29., 18.00: Szlovákia–Ausztria

Augusztus 30., 14.00: Kazahsztán–Ausztria

Augusztus 30., 18.00: Magyarország–Szlovákia

Szeptember 1., 14.00: Ausztria–Magyarország

Szeptember 1., 18.00: Szlovákia–Kazahsztán