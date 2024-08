A házigazda is legyőzte a magyar jégkorong-válogatottat a pozsonyi olimpiai selejtezőn

Pénteken már a valódi arcát mutatta Pozsony, hiszen a szlovák nemzeti felkelés évfordulójának, és egyben állami ünnepnek a másnapján ismét megteltek járókelőkkel, autókkal, egyszóval élettel északi szomszédunk fővárosának utcái. Talán egyedül az Ondrej Nepela Arenában nem volt érezhető csütörtök este hattól, hogy piros betűs ünnep van az országban, hiszen majdnem dugig volt a jégcsarnok, több mint 8000 ember nézte meg, ahogy a házigazdák 2–1-re verik meg – a vártnál sokkal nehezebben – Ausztriát az olimpiai selejtezőtorna első fordulójában.

Bár mondhatnánk, hogy pénteken még nehezebb erőpróba várt a hazaiakra, de tény, a mieink elleni mérkőzés ígérkezett számukra papíron a legkönnyebbnek – szerencsére a meccset nem papíron játszották… Látva, hogy Majoross Gergely együttese milyen elánnal és győzni akarással, de ami talán még ennél is fontosabb, valódi győzelmi eséllyel lépett jégre a nála erősebb Kazahsztán ellen, Szlovákia egy percig sem érezhette biztonságban magát – világranglista-helyezés ide, NHL-es játékosok oda.

Már délután, az osztrák–kazah meccsen eldőlt, hogy Szlovákia egyelőre nem juthat tovább pénteken, akkor sem, ha legyőzi a mieinket, hiszen a közép-ázsiaiaknak a 2–1-es sikerükkel már hat pontjuk volt, a záró, harmadik fordulóban pedig a – mostanra szintén hatpontos – hazaiakkal játszanak vasárnap. Aki követte az olimpiai selejtezőtorna eseményeit, ebből már tudhatja, a szlovákok legyőzték a magyarokat is, de az erőviszonyokat tekintve ez aligha volt meglepetés.

Ahogy azonban az már sokszor elhangzott, a reális cél az ábrándozás helyett egyelőre az volt, hogy a megfiatalított magyar válogatott minél többet profitálhasson, tanulhasson a tornán szerzett tapasztalatokból. Természetesen ennek alapfeltétele volt, hogy ne feltett kézzel lépjenek jégre a mieink, de emiatt nem kellett aggódnunk.

Még akkor sem, ha ezúttal már nem 434-en, hanem 8824-en szurkoltak – többségében persze a hazaiaknak – az arénában. Sőt, az első „Ria, ria, Hungária!” rigmusra válaszul érkező óriási füttyszó minden bizonnyal feltüzelte a mieinket. Nilsson Henrik negyedik percben lőtt gólja azonban minden kétséget kizáróan, hiszen ekkor vezettünk az A-csoportnak is az elitjéhez tartozó Szlovákia ellen. Az emberelőnyös találatot gyors adogatás előzte meg, Varga Balázs ütőjéről került a korong a svéd-magyar Nilsson elé, aki a kapuval szemben, nyílegyenesen tüzelt a szlovák kapus feje mellett a hálóba.

Nem sokkal később Ambrus Gergőt állították ki a bírók két percre, de a büntetőpad nem melegedhetett meg alatta, hiszen a hazaiak hat másodperc alatt használták ki a fórt, egyenlítettek. A hatalmas iramú, ütközésekben bővelkedő első játékrész feléig kellett várni, hogy ököllel is egymásnak essenek a játékosok – páros kiállítás lett a vége. Nem úgy Galló Vilmos magas bottal való játékánál, akit szinte rögtön követett Ambrus a kalitkába, akasztásért. Az első szlovák emberelőny után nem sok jóra számíthattunk, ám a kettős emberhátrány után is maradt az 1–1, ahogy a harmad végét jelző dudaszó pillanatában is.

Noha a küzdőszellem továbbra is megvolt Erdély Csanádékban, a második játékrész végén már kétgólos volt a hazai előny. Előbb váratlanul üresen maradt három kék mezes és ügyes összjátékukat követően Vay Ádám tehetetlen volt, majd egy kihasználatlan magyar emberelőny után kontráztak eredményesen, pontos középre passz után jó ütemű beleérés, és először a meccsen kettővel mentek a szlovákok. Lehetőségünk volt a felzárkózásra, és közel is jártunk hozzá, hiszen több mint egy percig öt a három ellen játszhattunk, de a helyzetek kimaradtak.

Legalább ekkora baj volt, hogy egy ütközést követően a keménységéről ismert Sofron István csak a játékvezető és csapattársa támogatásával tudta elhagyni a jeget – nem is tért vissza a pályára. A záró harmadra kissé elfáradtak a védelmek, aminek négy szlovák és két nekünk kedvesebb, Bartalis István-gól lett az eredménye. A hazaiak esélyeshez méltón 7–3-ra nyertek és Kazahsztán ellen vasárnap feltehetik az i-re a pontot, kijuthatnak a 2026-os olimpiára. Szombaton edzés és regeneráció vár a mieinkre, vasárnap pedig a szintén két vereséggel álló Ausztria ellen zárják az olimpiai selejtezőtornát.

2. FORDULÓ

SZLOVÁKIA–MAGYARORSZÁG 7–3 (1–1, 2–0, 4–2)

Pozsony, 8824 néző. V: Holm (svéd), Schrader (német), Hautamäki (finn), Ondrácek (cseh).

SZLOVÁKIA: Hlavaj – Gernat (1), Ceresnák / Ivan, Nemec (1) / Koch, Grman 1 / Knazko, Roman – Tatar 1, HRIVÍK 1 (1), Lantosi 1 / Kelemen, CINGEL (3), Hudácek 1 / REGENDA 1, M. Pospísil (1), K. Pospísil (1) / Sykora (1), Sukel 1, Liska (1). Szövetségi kapitány: Craig Ramsay

MAGYARORSZÁG: Vay – Fejes, Garát / Szabó B., NILSSON H. 1 / Kiss R., Horváth A. / Hadobás, Horváth M. – Sofron, BARTALIS I. 2, ERDÉLY CS. / Varga B. (1), Sebők (1), Galló / Nemes, Papp, Horváth Bence (1) / Szongoth, Terbócs, Ambrus G. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 40–12.

Gól – emberelőnyből: 5/1, ill. 5/1.

Korábban

Kazahsztán–Ausztria 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

D-CSOPORT M Gy Gy. H. V. H. V. GK P 1. Szlovákia 2 2 0 0 0 9–4 6 2. Kazahsztán 2 2 0 0 0 7–3 6 3. Ausztria 2 0 0 0 2 2–4 0 4. Magyarország 2 0 0 0 2 5–12 0

JÉGKORONG

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA, POZSONY

D-CSOPORT

1. forduló, csütörtök

Kazahsztán–Magyarország 5–2

Szlovákia–Ausztria 2–1

2. forduló, péntek

Kazahsztán–Ausztria 2–1

Magyarország–Szlovákia 3–7

3. forduló, vasárnap

14.00: Ausztria–Magyarország (Tv: Sport1)

18.00: Szlovákia–Kazahsztán

A magyar válogatott kerete az olimpiai selejtezőre

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő, Bartalis István, Erdély Csanád, Mihály Ákos, Sebők Balázs, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Nemes Márton (Mora IF – Svédország), Papp Kristóf (Lindenwood – Egyesült Államok), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Varga Balázs (JYP – Finnország)