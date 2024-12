A hajrában egyenlített a Marseille ellen a Lille

A tabellán jelenleg második és negyedik gárda összecsapása igen izgalmasnak ígérkezett, az első gólra nem is kellett sokat várnunk. A 17. percben Quentin Merlin varázslatos cseleket mutatott be, majd tökéletesen helyezte a labdát a felső sarokba, így megszerezte a hazaiaknak a vezetést. A folytatásban kicsit leült a találkozó. A Lille ugyan minden erejével azon volt, hogy megtörje a Marseille védelmét, így több komoly helyzetet is ki tudott alakítani, de ezek rendre kimaradtak.

A hajrában aztán Bafodé Diakité egy szabadrúgásból beívelt labdát befejelt a hazaiak kapujába, kiegyenlítve ezzel a találkozót, ami így döntetlennel zárult.

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, szombati mérkőzés

Olympique Marseille–Lille OSC 1–1 (Merlin 17., ill. B. Diakité 88.)

Auxerre–Lens

KÉSŐBB

21.00: Reims–Monaco

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Toulouse–Saint-Étienne 2–1 (Babicka 55., Abuhlal 85., ill. Stassin 53.)

VASÁRNAP

15.00: Montpellier–Nice

17.00: Brest–Nantes

17.00: Rennes–Angers

17.00: Le Havre–Strasbourg

20.45: Paris SG–Lyon