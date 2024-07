Granit Xhaka (Fotó: Getty Images)

Granit Xhaka combhajlító izma továbbra is fáj, a svájciak csapatkapitánya a keddi után a szerdai csapatedzést is kihagyta, de az orvosi stáb szerint nem lesz akadálya játékának Anglia ellen. Az olaszok ellen gólt rúgó és gólpasszt adó Rubén Vargas is egyéni edzésmunkát végzett; neki nincs sérülése, de a doktorok szerint pihenésre van szüksége, hogy a szombati negyeddöntőben ereje teljében legyen.