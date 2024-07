Szoboszlai, Ronaldo, Lukaku – a Marca szerint ez volt az Eb leginkább csalódást keltő csapata

Talán kevesen fogadtak volna arra, hogy Cristiano Ronaldo és Romelu Lukaku sem talál be a 2024-es Európa-bajnokságon, de így történt: a portugál világklasszis lövések tömkelegét rontotta el (elhibázott egy tizenegyest is), a belga csatár pedig hiába lőtt háromszor is a kapuba, mindegyik gólt érvénytelenítette a bíró szabálytalanság miatt.

Szoboszlai Dominik a három csoportmeccs során egy gólpasszig jutott, Svájc ellen szolgálta ki Varga Barnabást – úgy látszik, a Marcánál ez és a mutatott játéka is kevés volt.