Ők végeztek az élen az Eb-n a legfontosabb statisztikai mutatókban

A spanyol válogatott első csapatként lett úgy Európa-bajnok, hogy hét mérkőzése közül egyiket sem veszítette el. Veretlenül csak a franciák nyertek Eb-t 1984-ben, de akkor csak öt meccset játszottak. A spanyolok dominanciájáról sokat elmond, hogy még döntős ellenfelüknek, Angliának is csak három győzelme volt három döntetlen és egy vereség mellett (az UEFA a hosszabbításban elért sikert győzelemnek számolja, a tizenegyespárbaj utáni győzelmet döntetlennek).

A spanyolok gólrekordot döntöttek, és 15 találattal zárták a tornát – ez néggyel több, mint amennyit a második helyezett Németország szerzett. Némileg ebből is következik, hogy a spanyolok szerezték a legtöbb gólt a 16-oson belülről, 13-at (és volt még egy öngól is) – a legkevesebb gólt pedig Szerbia szerezte (fejelte), három meccsen egyet.

A mérkőzések számából is adódhat, de a spanyolok 25-tel több lövéssel próbálkoztak (123), mint a második helyezett német válogatott (98) és 48-cal (!) többször, mint Anglia. A magyar válogatott ebben a mutatóban 22. helyen áll 30 lövéssel, s csak Szerbiát és a torna legveszélytelenebb csapatát, Skóciát (16) előztük meg – ugyanakkor több kaput eltaláló lövése volt a mieinknek (10) az említettek mellett, mint Grúziának (8) és Szlovéniának (9). Utóbbi mutatóban is a spanyolok zártak az élen 42-vel, míg Anglia holtversenyben 6. lett 22 kaput eltaláló lövéssel.

Noha rengeteg kritika érte az angolokat, valójában ők vezették a harmadik legtöbb támadást a tornán, 344-et, de a spanyolok (411) és a portugálok (379) is offenzívabbak voltak náluk. Ebben a mutatóban a mieink a 21. helyen végeztek 94 támadással, utolsóként pedig Albánia zárt, 75-tel.

A legtöbb szögletet Portugália végezhette el (47) és a legtöbb csellel is Cristiano Ronaldóék próbálkoztak (145), míg leggyakrabban a hollandok voltak lesen (14).

Ami a védekezőstatisztikákat illeti, a szerzett labdákban, a szerelési kísérletekben és a sikeres szerelésben is a két döntős áll az első két helyen: Spanyolország 290-szer, Anglia 252-szer szerzett labdát, előbbinek 88 szereléséből 36, utóbbinak 81-ből 38 volt sikeres. A tisztázásokat tekintve már két, védekezésre építő csapat lett az első kettő: Szlovénia 142-szer, Grúzia 127-szer szabadított fel.

Ha már a grúzok: az ő kapusuknak, Giorgi Mamardasvilinek volt a legtöbb védése (29) – nem véletlen, hogy számos lap beválasztotta a torna álomcsapatába –, ráadásul jelentős fölénnyel, ugyanis a holland Bart Verbruggennek és a spanyol Unai Simónnak is 18 védése volt. Gulácsi Péter ebben a mutatóban 19. helyen zárt 9 védéssel.

A legtöbb gólt Grúzia és Törökország kapta, egyaránt nyolcat, a legkevesebbet Szerbia, Szlovénia és Belgium, kettőt, ugyanakkor a meccsszámok miatt is a legtöbb kapott gól nélküli meccse Franciaországnak volt (4). A törökök saját dolgukat is megnehezítették, hiszen a torna 10 öngóljából kettő is az ő nevükhöz fűződik.