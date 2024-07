A híres embernek több a kritikusa, mint egy átlagembernek. Ezt pontosan tudja Cristiano Ronaldo is, akit számos kritika ért, mert nem tudott gólt szerezni a németországi Európa-bajnokságon annak ellenére, hogy a helyzetei bőven megvoltak ehhez. Az ötszörös aranylabdásnak a franciák elleni negyeddöntőn is akadt egy ígéretes lehetősége, de a labdát olyannyira nem találta el jól, hogy az „égbe lőtte”. Most pedig megmutatták, mekkora kapura lett volna szükség, hogy gól legyen CR lövéséből.