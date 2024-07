Andreas Möller szerint a spanyolok jobbak, de a németek formája továbbjutást érhet

„ELŐRE HOZOTT DÖNTŐ EZ! Mindkét csapat megnyerhetné az Európa-bajnokságot, a múltja és a jelenlegi játékereje alapján sem lenne meglepő, ha akár a spanyol, akár a német együttes elhódítaná a trófeát – de ilyen a futball, egyikük a négy közé sem juthat el. A spanyol csapat nemcsak eredményesen, hanem kimondottan látványosan is futballozott, ám a németek is meggyőző teljesítménnyel haladnak előre, egységesek, az egész ország mögöttük áll, hazai pályán játszanak. Azt gondolom, a spanyol válogatott mindig, mindenhol, mindenki ellen ragaszkodik a saját stílusához, a németek lehetnek óvatosabbak, nyilván az a kérdés náluk, hogyan lehet lefékezni, lelassítani a spanyolokat. Tanácsadó van a keretben, hiszen a német csapat játékát meghatározó két középpályás is ismeri a La Ligát: Toni Kroos és Antonio Rüdiger a Real Madrid, Ilkay Gündogan a Barcelona futballistája, nekik nem idegen a spanyolok stílusa. Apróságok dönthetnek, az első gól, a frissesség, a jobb helyzetkihasználás, de attól izgalmas, hogy ezt nem látjuk előre.”