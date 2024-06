A csoportkörös szereplés tanulságai: hatékonyabb támadójáték, erősebb középpálya kell

Kovács István (Fotó: Török Attila) A magyar válogatott a csoportmérkőzések alatt minden gólt kijátszott helyzetből kapott, pontrúgásból egyet sem. A svájci mérkőzésen 1.77 volt a svájciak xG-mutatója, ami csak 1.7 elvárható gólt jelent, ennél több általában szerencse vagy védelmi hibák következménye. Szembetűnő volt, hogy a svájciak az első félidőben kétszer annyit birtokolták a labdát, a védelmünket rendszerint átjátszották, és ugyan Marco Rossi a félidőben felrázta a csapatot és cserélt, a korábbi megszokott stabil védekezés mellett a svájciak 15 kapura lövésig jutottak, és a végén a harmadik góljukat is megszerezték. A németek ellen több helyen változtatott a szövetségi kapitány, itt már az adatok alapján is egyértelműen látszik, hogy a védelmünk stabilabb lett. Mindez közvetlenül a támadásaink hatékonyságát is növelte, így az Európa-bajnokság egyik favoritja ellen láthattuk mindazt, amiért ott a helyünk tornán. Párharcokban is felvettük a versenyt, ami hiányzott a svájciak ellen, és kétszer annyit lőttünk kapura. A skótok ellen már egyértelműen azt az arcát mutatta a csapat, amit a korábbi Európa-bajnokságon is megszoktunk. Zárt, stabil védekezésből kontráztunk, a skótok hiába passzoltak jóval többet, alig jutottak kapura lövésig. A büntetőterületre csak huszonöt alkalommal passzolták be a labdát, mi harmincötször. Végül a várakozásnak megfelelően a skótok gyengébbik, bal oldalán sikerült megszerezni a győztes gólt. Nagy kár a svájciak elleni zűrzavaros kezdésért, hiszen a biztos továbbjutást jelentő mérkőzést vesztette el a csapat, de Marco Rossi még időben változtatott. Egyértelműen látszik, hogy jól taktikázott, jól cserélt és nyúlt bele a csapatba, ezzel pedig a Skócia elleni találkozó 100. percében sikerült megteremteni az esélyt a továbbjutásra.