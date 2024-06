A hétfő esti Portugália–Szlovénia Európa-bajnoki nyolcaddöntő árnyékában újabb kampányvideóval jelentkezett az Adidas sportszergyártó cég, amely ezúttal az utcai futballt népszerűsíti – történetesen azért emeltük ki a portugálokat, mert a videóban két portugál játékos is „főszerepet” kapott, Bernardo Silva és Joao Felix is látható a felvételeken, mellettük pedig még az argentin Julián Álverez és a brazil Raphinha is beköszön a szurkolóknak.