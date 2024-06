Lewandowski visszatér az osztrákok ellen?

Óriási szüksége van Robert Lewandowskira a lengyel válogatottnak. A 150-szeres válogatott csatár kisebb comb­izomsérülés miatt kihagyta a Hollandia ellen 2–1-re elveszített első csoportmérkőzést, ám egybehangzó helyi sajtóértesülések szerint pénteken Ausztria ellen vállalni tudja a játékot. Kérdés, milyen állapotban, mindenesetre a lengyel gol24.pl azt írja, hogy kezdő lesz az osztrákok ellen.

A lengyel szövetség hivatalos Twitter-oldala mindenesetre kitett néhány képet a Berlinbe vonatozó játékosokról, Lewandowski kimondottan jókedvűnek tűnt az egyik fotón. Eddig pályafutása során kétszer játszott Ausztria ellen, mindkét alkalommal a 2020-as vb-selejtezőben. Gólt egyik mérkőzésen sem szerzett, idegenben 1–0-ra nyert Lengyelország, hazai pályán pedig 0–0 lett a vége. Az előbbi eredménnyel alighanem most is kiegyeznének a lengyelek, mindenesetre az már félsiker, ha Wojciech Szczesny ezúttal is kapott gól nélkül hozza le a találkozót. Akkor csak az idegenbeli mérkőzésen védett, péntek este szinte biztosan ő áll a kapuban.

A MÉRKŐZÉS ELŐTTI VÉLEMÉNYEKET ITT OLVASHATJA EL!

Robert Lewandowski góljaira nagy szüksége lenne a lengyeleknek (Fotó: Getty Images)