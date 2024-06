Fernando Torres a csúcsra lőtte a spanyolokat, Francesco Toldo az őrületbe kergette a hollandokat

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – KÉT EMLÉKEZETES GÓL A MÚLTBÓL

(2000, Olaszország–Hollandia 0–0) Ebben a rovatban láttunk már panenkás tizenegyest a névadótól, aztán Andrea Pirlótól, most egy másik olasz játékmesteren a sor: Francesco Totti az amszterdami szétlövés harmadik sorozatában nyúlt alá pimaszul a labdának, a döntő küszöbére tessékelve csapatát.

(2008, Spanyolország–Németország 1–0) A 2000-es évek nagy spanyol sorozatának első láncszeme: Xavi kiugratásából Fernando Torres beemelte a bécsi döntő egyetlen gólját.

EB-KLASSZIKUS: SPANYOLORSZÁG–NÉMETORSZÁG 1–0

(2008) Csupán egy góllal nyertek a spanyolok, de fölényük egyértelmű volt, Iker Casillasnak nem akadt érdemi védése, amiben persze szerepet játszott az is, hogy a korszak meghatározó német klasszisa, Michael Ballack nem volt teljesen egészséges, sőt a meccs közben összeszedett fejsebet és bordasérülést is... A piros mezesek a sérült David Villa távollétében is több helyzetet alakítottak ki, Fernando Torres kapufát fejelt, Jens Lehmann-nak is akadt dolga a német háló előtt. A 36. percben pedig megszületett a fent már látott gól: óhatatlan, hogy a védekező csapatból valaki hibázzon ilyenkor – Philipp Lahm lassan reagált az indításra, Lehmann késve futott ki –, de ahogyan Fernando Torres mindezt felismerte, és gyorsaságát, testi erejét bevetve kihasználta, az világklasszis csatárhoz méltó volt. A hajrában a spanyol tiki-taka kitermelt még egy kapufát – Andrés Iniesta lőtte –, de nem volt miért bosszankodni, a meccs sejthetően zsebben volt.

Spanyolország 1964 után nyert újra nagy tornát; hogy milyen hosszú idő telt el azóta, jelzi, hogy a kontinensbajnokságot akkoriban még Európai Nemzetek Kupájának hívták, és Luis Aragonés, a 2008-as szövetségi kapitány még javában futballozott, válogatottbeli bemutatkozása előtte állt még. A bécsi diadal idején, a 70. születésnapjához közeledve úgy érezte, a csúcson kell abbahagyni – a döntő másnapján lejáró szerződését nem újította meg, visszatért a klubfutballhoz (Fenerbahce); a kevéssé sikeres első török idénye után vissza is vonult.

A spanyol válogatott így ünnepelt hazatérése után Madridban (Fotó: Getty Images)

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: OLASZORSZÁG

(2000, Olaszország–Hollandia 0–0) Ki lesz a franciák ellenfele a döntőben? Dennis Bergkamp meccs eleji kapufája jelezte az amszterdami közönség hajtotta házigazdák eltökéltségét. A narancsmezesek mentek előre rendületlenül, és sok fejlemény a kezükre játszott: a 34. perctől, Gianluca Zambrotta kiállításától emberelőnyben futballozhattak, mindkét félidőben kaptak egy-egy tizenegyest. Csak hát azokat be kellett volna rúgni… Nem sikerült: Frank de Boer büntetőjét Francesco Toldo kivédte, Patrick Kluivert pedig a kapufára bombázta a labdát – akkor már megfordulhatott a holland fejekben, hogy ezen a délutánon átok ül az amszterdami stadionon. Az olaszok nem álltak be védekezni, például Marco Delvecchio hosszabbításbeli megugrásakor Edwin van der Sarnak hatalmasat kellett védenie. Helyzetek itt, helyzetek ott, de gól sehol sem.

Maradt a tizenegyespárbaj. Frank de Boer megint elvállalta, nem kellett volna, Toldo ezúttal is védett. Jaap Stam az égbe lőtte a labdát. Közben két olasz, Luigi Di Biagio és Gianluca Pessotto gólt lőtt, és Totti panenkás húzása is bejött. Kluivert végre belőtte a magáét, és amikor Van der Sar kivédte Paolo Maldini lövését, még maradt némi esély a fordulatra. Csakhogy Toldo, a Fiorentina kapusa megint jól kalkulált, hárította Paul Bosvelt lövését (ez már a harmadik kivédett tizenegyese volt ezen a napon!) – Olaszország jutott be a döntőbe, Hollandia pedig szövetségi kapitány nélkül maradt – Frank Rijkaard még az aznap esti sajtótájékoztatón bejelentette lemondását.

Francesco Toldo az első félidőben kivédett tizenegyest ünnepli – és hol volt még a vége?! (Fotó: Getty Images)

EGY KLASSZIKUS PÁRHARC ÚJABB FEJEZETE

(2021, Anglia–Németország 2–0) Legkésőbb az 1966-os világbajnoki döntő óta klasszikus ez a párharc, sorozatunkban is írtunk már néhány fejezetéről, a napokban például az 1996-os elődöntő tizenegyespárbajáról – német siker Londonban… A helyieknek örökké fájó emlék. A 2021-es Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében kiváló alkalom nyílt a 25 évvel korábban történtek elhomályosítására, alighanem Gareth Southgate angol szövetségi kapitány fejében is ott zakatolt a múlt – az ő elrontott tizenegyese is kellett ahhoz a bizonyos fájdalmas német sikerhez. Ahogy egy ilyen rivalizáláshoz illik, nagy csata dúlt az angol nemzeti stadion gyepszőnyegén, és a döntés a végére maradt: a Jack Grealish becserélésével veszélyesebbé váló angol támadósorból előbb Raheem Sterling lőtt közelről a kapuba, majd Harry Kane fejese is beakadt. A „háromoroszlánosok” négy meccs után is kapott gól nélkül álltak a tornán – kellett hozzá Jordan Pickford néhány nagy védése, valamint az, hogy Thomas Müller elrontson egy ajtó-ablak helyzetet.

EGY KARRIER NAGY NAPJA: ARTEM DOVBIK

(2021, Ukrajna–Svédország 2–1) ARTEM DOVBIK 2024-ben spanyol gólkirály lett, a Girona szenzációs idényének egyik kulcsszereplője volt, mindenki ismeri, de amikor Andrij Sevcsenko becserélte a svédek elleni glasgow-i nyolcaddöntő 106. percében, Ukrajna határain túl kevesen tudták, kicsoda a magasra nőtt, 24 éves fiatalember. Moldovában már hallottak róla, Dániában is, hiszen e két országban légióskodott, utóbbiban bajnok is lett. A válogatottban két meccse volt az Európa-bajnokság előtt, gólja egy sem, a csoportkörben végig a kispadot koptatta. De a svédek elleni hajrában Sevcsenko úgy érezhette, ideje valami váratlant húzni: beküldte hát az ismeretlen Dovbikot. Jól tette: az első gólt szerző Olekszandr Zincsenko beadásából a Dnipro-1 csatára befejelte a gólt, amellyel Ukrajna először nyert mérkőzést az Eb kieséses szakaszában! Már a 121. perc pergett… A kilenc évvel korábbi Európa-bajnokságon Ukrajna Sevcsenko duplájával győzte le Svédországot, és az aranylabdás klasszis megtalálta a megoldást, hogy a siker megismétlődjön. Dovbik a legkésőbb született győztes gól szerzőjeként is bekerült az Eb-történelembe. A 99. perctől emberhátrányban játszó svédek mérgelődhettek, hiszen legjobbjuk, Emil Forsberg a gólja mellett kétszer a kapufát is eltalálta.

Artem Dovbik karrierjének egyik legismertebb gólöröme (Fotó: Getty Images)

