A Wizz Air szerdán is különjáratot indított a magyar válogatott Európa-bajnoki csoportmeccsére. A Stuttgartba tartó szurkolók között ismerős arcokat is fel lehetett fedezni, többek között Novák Katalin korábbi köztársasági elnök és Takács Rita, a Sport Tv műsorvezetője is útra kelt. Bizakodó tekintetek, magyar zászlók, piros-fehér-zöld Túró Rudi.