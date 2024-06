Egy biztos: CR7 ma is kezdő lesz a portugáloknál

Várhatóan több helyen is változtat a már biztosan csoportgyőztes portugál válogatott kezdőcsapatán Roberto Martínez, de azt elárulta a Grúzia elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján, hogy a csapatkapitány a helyén marad.

„A tapasztalatom az, hogy kapusposzton nem érdemes rotálni, azaz, Diogo Costa marad a kapuban – mondta Roberto Martínez. – A kapusok csapat a csapaton belül, ők máshogy maradnak ritmusban, ez elég indok, hogy kitartsak az első számú kapus mellett. Igaz, hogy a kétezerhuszas Eb-n, hasonló helyzetben, Thibaut Courtois-t lecseréltem az utolsó csoportmeccsen, és bevált, de minden öltözőt máshogy kell menedzselni. A másik játékos, akit garantálhatok a kezdőben, az a csapatkapitány, Cristiano Ronaldo. Őt is azért tartom benn a csapatban, hogy ne essen ki a ritmusból.”

Mint ismert, a Portugália–Grúzia mérkőzés végkimenetele magyar szempontból is fontos, a mieink ugyanis csak akkor juthatnak tovább az Eb-csoportból, ha a grúzok nem gyűjtik be a három pontot. A másik feltétel, hogy Csehország sem gyűjtheti be a három pontot Törökország ellen.

A MÉRKŐZÉS ELŐZETÉST ITT OLVASHATJA EL!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG, CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

21.00: Grúzia–Portugália, Gelsenkirchen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Csehország–Törökország, Hamburg (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!