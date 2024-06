Dánia nem vétette el az utolsó lépést, Andy Möllerről pedig olyan fotó készült, hogy csak na!

ÚTON A FINÁLÉ FELÉ: CSEHORSZÁG

(1996, Franciaország–Csehország 0–0) Az angliai torna másik elődöntőjében, a manchesteri Old Traffordon a franciák jutottak közelebb a gólszerzéshez, Youri Djorkaeff révén kapufájuk is volt, de a négy kezdőjüket (Jan Suchopárek, Radoslav Látal, Pavel Kuka, Radek Bejbl) nélkülöző csehek kitartottak a tizenegyesekig (a franciáknak is voltak hiányzóik: a csapatkapitány Didier Deschamps sérülés, Christian Karembeu eltiltás miatt nem játszhatott). A szétlövés első öt sorozata lement hiba nélkül, a hatodikban Reynald Pedros lövését Petr Kouba kivédte – Miroslav Kadlec pedig élt a lehetőséggel, berúgta csapatát a fináléba.

Petr Kouba így védte ki Reynald Pedros rosszul helyezett tizenegyesét (Fotó: Getty Images)

ÚTON AZ ARANYÉREM FELÉ: SPANYOLORSZÁG

(2008, Spanyolország–Oroszország 3–0) Tizenkét évvel később ugyanezen a napon jutott be a döntőbe a spanyol válogatott is. A két válogatott egyszer már összecsapott az alpesi Európa-bajnokságon, és ahogyan akkor Innsbruckban, most is viszonylag simán nyert Luis Aragonés csapata. Iniesta előkészítéséből Xavi lőtte az első gólt, majd Cesc Fabregas készített elő egyet Dani Güizának, egyet David Silvának. Fabregas még az első félidőben váltotta David Villát – a spanyolok akkor már sejtették, hogy a megsérülő gólgyárosra nem számíthatnak a németek elleni fináléban.

Sokféleképpen lehet ünnepelni egy győzelmet, Xavi például a tartalék kapus, Andrés Palop karjában találta magát (Fotó: Getty Images)

ÚTON AZ ARANYÉREM FELÉ: OLASZORSZÁG

(2021, Olaszország–Ausztria 2–1) Az összeurópai tornán ez még csak a nyolcaddöntő első játéknapja volt, és a squadra azzurra először mozdult ki Rómából: a három hazai győzelem után Londonban várt rá az osztrák válogatott. Franco Foda csapata szívós ellenfélnek bizonyult, a hosszabbításban Sasa Kalajdzic megszakította az olaszok immár 1168 perce tartó, kapott gól nélküli sorozatát, de, fájdalom, fejese csak szépítésre volt elég: két csereember, Federico Chiesa és Matteo Pessina egy-egy közeli lövésével már 2–0-ra vezetett Roberto Mancini csapata.

Federico Chiesa ezt az ítéletet nem érti (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: ANTOINE GRIEZMANN

(2016, Franciaország–Írország 2–1) ANTOINE GRIEZMANN a válogatott pályafutása első két évében hét gólt szerzett, majd a franciaországi Európa-bajnokságon nem egészen egy hónap alatt majdnem ugyanannyit, hatot. Kivételesen termékeny időszak volt ez a karrierje során: fejelt egy gólt az albánoknak, ezt követően jött a mostani, íreknek szórt dupla (egy újabb szép fejes, valamint egy jól helyezett lövés négy perc leforgása alatt – pocsék első félidő után, amelyet Griezmann beszámolója szerint nagy kiabálás követett az öltözőben…). A következő napokban látunk tőle további hármat – hat góllal ő lesz a torna gólkirálya, igaz, a döntőbeli vereség elhomályosítja az egyéni diadalt. A két évvel későbbi világbajnokságon négy gólig jut, holtversenyben a második helyen végez a góllövőlistán, viszont csókolgathatja a Világkupát – azt követően, hogy a horvátok elleni fináléban ő maga is a kapuba talál. Több mint 130 meccsével és 40-nél több góljával a francia válogatott történetének legjobbjai közé tartozik, ám amiben ő a legerősebb, az az előkészítés: asszisztjainak száma 35 felett jár, ez francia rekord.

Antoine Griezmann hat, Dimitri Payet három gólt szerzett a 2016-os Európa-bajnokságon (Fotó: Getty Images)

NEKIK IS NAGY NAPJUK VOLT

(2004, Svédország–Hollandia 0–0) A hollandok korszakos kapusa, a 130-szoros válogatott EDWIN VAN DER SAR már maga mögött tudott egy-egy elvesztett Eb-tizenegyespárbajt 1996-ból és 2000-ből, mire elérkezett a pillanat, hogy megnyerjen egyet. A farói negyeddöntőben először Zlatan Ibrahimovic hibázott a svédek részéről (Ibra a kapu fölé bombázta a labdát), majd a hatodik sorozatban Olof Mellberg is rontott – a csapatkapitány lövését már Van der Sar védte ki. A hollandok sorozatban négy tizenegyespárbajt vesztettek el nagy tornán (hármat Eb-n, egyet vb-n), ezt a sötét szériát sikerült lezárniuk.

Edwin van der Sar kivédte az utolsó svéd tizenegyest, Arjen Robben pedig belőtte az utolsó hollandot (Fotó: Getty Images)

(2016, Németország–Szlovákia 3–0) Nem számítva a szétlövéseket, az Eb-történelemben először fordult elő, hogy a német válogatott tizenegyest rontott (Mesut Özil lövését kivédte Matús Kozácik), de ez most belefért. JÉROME BOATENG kapáslövésével akkor már vezettek a németek: a védőnek ez volt az egyetlen gólja 76 mérkőzéses válogatott pályafutása során! Később Julian Draxler kétszer is villant: előbb előkészített egy gólt Mario Gómeznek, majd maga húzott be egyet közelről, látványos mozdulattal.

Julian Draxler és Jerome Boateng sokat tett a német győzelemért (Fotó: Getty Images)

(2021, Dánia–Wales 4–0) KASPER DOLBERG ismerős terepre érkezett, az Ajax játékosaként négy évet lehúzott az amszterdami Johan Cruyff Arénában; nos, otthon is érezte magát, két góljával ő alapozta meg a nyolcaddöntőbeli kiütést. A dánok az utolsó csoportmeccsükön négyet rúgtak az oroszoknak, a végjátékban Joakim Maehle és Martin Braithwaite gondoskodott arról, hogy megint meglegyen a négyes.

Kasper Dolberg: Belőttem, jöhettek ünnepelni (Fotó: Getty Images)

EB-EREDMÉNYEK – JÚNIUS 26.

EB 1992, SVÉDORSZÁG

DÖNTŐ

Göteborg: Dánia–Németország 2–0

EB 1996, ANGLIA

ELŐDÖNTŐ

Manchester: Franciaország–Csehország 0–0, 11-esekkel 5–6

London: Németország–Anglia 1–1, 11-esekkel 6–5

EB 2004, PORTUGÁLIA

NEGYEDDÖNTŐ

Faro/Loulé: Svédország–Hollandia 0–0, 11-esekkel 4–5

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

ELŐDÖNTŐ

Bécs: Oroszország–Spanyolország 0–3

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Lyon: Franciaország–Írország 2–1

Lille: Németország–Szlovákia 3–0

Toulouse: Magyarország–Belgium 0–4

EB 2021, EURÓPA

NYOLCADDÖNTŐ

Amszterdam: Wales–Dánia 0–4

London: Olaszország–Ausztria 2–1, h. u.