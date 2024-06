Csodagól Van Bastentől és Shaqiritől, mesterhármas Kluiverttől

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM KÜLÖNLEGES GÓL A MÚLTBÓL

(1988, Hollandia–Szovjetunió 2–0) Sorozatunkban néhányszor már majdnem használtuk „az Eb-történelem legszebb gólja” minősítést, de végül megtartottuk erre a napra: Marco van Basten, a torna hőse nem akárhol, a müncheni döntőben rúgta ezt a híres-nevezetes kapásgólt, amelyet lejjebb megnézünk még néhányszor.

(2000, Franciaország–Spanyolország 2–1) Hiába egyenlítettek a spanyolok nem sokkal korábban, a bruges-i negyeddöntő első félidejének hajrájában Patrick Vieira passzából Youri Djorkaeff egy igazítás után a rövid sarokba bombázott, a legjobb négy felé irányítva a „kékeket”.

(2008, Németország–Törökország 3–2) A törököknek szerencsét hoztak a végjátékok az alpesi Eb-n, egészen a bázeli elődöntőig: a 90. percben Philipp Lahm balról megindult, majd a Thomas Hitzlspergertől visszakapott labdát éles szögből a rövid felsőbe lőtte, döntőbe juttatva a német csapatot.

A HÁROM GÓL VIDEÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Marco van Basten és Ruud Gullit, az 1988-as döntő két gólszerzője (Fotó: Getty Images)

EB-KLASSZIKUS: HOLLANDIA–SZOVJETUNIÓ 2–0

(1988) A Szovjetunió veretlenül, a csoportkörben a döntőbeli ellenfelet is legyőzve jutott be a müncheni fináléba, míg Hollandia a házigazda nyugatnémetek kiejtésével szerzett extra erőt az utolsó összecsapásra. Nagy csata zajlott, az első gól a 32. percben született: Erwin Koeman beívelését Marco van Basten középre fejelte, a berobbanó Ruud Gullit pedig a léc alá fejelt. A csapatkapitánynak ez volt az egyetlen gólja a tornán (válogatottbeli mérlege: 66/17), Van Basten négynél tartott, és a főfogás még csak ezután jött. Az 54. percben Arnold Mühren hosszú oldalra ívelt labdájával sok mindent nem lehetett kezdeni, esetleg meglőni jobbal kapásból, de olyan éles volt a szög…

„Már a második félidőben jártunk, kissé fáradt voltam, és ahogyan láttam közeledni Arnold labdáját, azon gondolkodtam, hogy rendben, levehetem, de akkor kezdhetek csatázni a szovjet védőkkel – idézte fel a gól körüli pillanatokat Van Basten. – Sokkal egyszerűbb megoldásnak tűnt egyből megrúgni. A hatékonyságát illetően kockázatos választás, nagy szerencse kell a tökéletes kivitelezéshez, de nekem abban a pillanatban megadatott minden. Az első pillanatban fel sem fogtam, mi történt, az arckifejezésem talán árulkodott is erről. Mindenesetre fantasztikus érzés volt, hogy kettővel vezetünk, és kezdtük érezni, hogy alighanem megnyerjük a meccset.”

A GÓL IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

A folytatásban a szovjeteknek esélyük nyílt a hátrány faragására, de Hans van Breukelen kapus jóvá tette, hogy összehozott egy tizenegyest: kivédte Igor Belanov bombáját. Hollandia két elvesztett vb-döntő után végre nagy tornát nyert, a válogatottból hatan kerültek be az 1988-as torna álomcsapatában (Van Breukelen, Van Basten és Gullit mellett Ronald Koeman, Frank Rijkaard és Jan Wouters), Van Basten öt góllal gólkirály lett, és az év végén a France Football Aranylabdáját is ő kapta meg (a voksoláson milanos klubtársai, az előző évi aranylabdás Gullit és Rijkaard végeztek a második, illetve a harmadik helyen).

Van Basten még kétszer érdemelte ki az Aranylabdát, a válogatottban 58 mérkőzésen 24 gólig jutott. Ki tudja, ezek a számok mennyivel emelkedtek volna, ha a csatár 31 évesen nem kényszerül visszavonulni – méghozzá úgy, hogy ismétlődő bokasérülései miatt karrierje gyakorlatilag 28 éves korában lezárult…

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Patrick Kluivert (balról a második) válogatott karrierje két mesterhármasa közül az egyiket ezen a napon érte el (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: PATRICK KLUIVERT

(2000, Hollandia–Jugoszlávia 6–1) Az előbbi történetben játékosként Európa-bajnoki címet szerző Frank Rijkaard tizenkét évvel később már a holland válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, és a csoportkör hibátlan teljesítése után készült a rotterdami negyeddöntőre. Az ellenfelek, a jugoszlávok a csoportkörben játszottak hat- és hétgólos mérkőzést (3–3, 3–4), képesek voltak talpra állni 0–3-ról emberhátrányban is, de ilyen bravúr másodszor már nem fordulhatott elő: a társházigazda kiütötte őket. PATRICK KLUIVERT már 1996-ban lőtt fontos gólt Európa-bajnokságon (azzal lett meg a továbbjutás a csoportból), azonban a 2000-es volt az ő Eb-je: a csoportkörben betalált a dánoknak és a franciáknak, a jugoszlávok elleni negyeddöntőben pedig harminc perc alatt mesterhármast ért el. Minden összejött neki ezen a napon, illetve egyvalami nem: az először neki elkönyvelt harmadik holland találat végül Dejan Govedarica öngóljaként került be a jegyzőkönyvbe, azaz az Eb-történelem első mesternégyese nem lett az övé.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Érdekessége a rotterdami mérkőzésnek, hogy a jugók szépítő gólját Szavo Milosevics szerezte, aki osztozott a torna gólkirályi címén a szintén öt góllal záró Kluiverttel.

Ami a folytatást illeti, az olaszok elleni elődöntőben Kluivert kapufára lőtt egy tizenegyest, de a szétlövés elvesztése nem rajta múlt – a holland próbálkozók közül egyedül ő talált kapuba…

Az Ajaxszal többek között BL-t, a Barcelonával spanyol bajnokságot nyerő középcsatár ott volt a 2004-es Eb-n is, ám egyetlenpercnyi játéklehetőséget sem kapott, és bár még csak 27 éves volt, többé nem lépett pályára a válogatottban (mellőzésében sérülések is szerepet játszottak). Az oranjétól 79 mérkőzésen szerzett 40 góllal, gólrekorderként vonult vissza, s jóllehet a csúcs már nem az övé, a mutatói világklasszishoz méltóak.

Philipp Lahm berúgta, kezdődhet az ünneplés (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: PHILIPP LAHM

(2008, Németország–Törökország 3–2) Az utolsó gólt, Philipp Lahm bombáját már láttuk a bevezetőben, de érdemes felidézni a fordulatos bázeli elődöntő többi lényeges mozzanatát is: Kazim Kazim két kapufáját, a második után Ugur Boral vezető gólját; Bastian Schweinsteiger pazar perdítését, a rosszul kifutó kapust megelőző Miroslav Klose fejes gólját; és persze Semih Sentürk rövid sarokba kotort gólját, amely a 86. percben visszahozta a török reményeket.

Az est hőse persze PHILIPP LAHM volt, a Bayern Münchennel a német bajnokságtól a Bajnokok Ligájáig minden lehetséges sorozatot megnyerő jobbhátvéd, és bár tízéves válogatott pályafutása 113 mérkőzésén csak ötször talált be a kapuba, a kicsiny gyűjtemény nagy tornákon is gyarapodott. Lahm nagy gólt lőtt Costa Ricának a 2006-os vb nyitányán, eldöntötte a tárgyalt meccset a törökök ellen, és a 2012-es Eb-n is rúgott egyet a görögöknek. Leszámítva a sérülésekkel terhelt 2005-ös évet, 2004 és 2014 között kihagyhatatlan volt a német válogatottból; a csúcson, a csapatkapitányként elhódított világbajnoki cím birtokosaként vonult vissza a nemzeti csapattól.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Youri Djorkaeff (9) két gólt szerzett a 2000-es Eb-n, a spanyolok elleni volt a második (Fotó: Getty Images)

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: FRANCIAORSZÁG

(2000, Franciaország–Spanyolország 2–1) A világbajnoki címvédő franciák nagy csatát vívtak a spanyolokkal, és szerencsére is szükségük volt a győzelemhez. Zinédine Zidane felső sarkos szabadrúgással szerzett vezetést, Gaizka Mendieta büntetőből egyenlített, és még a szünet előtt jött a végül győzelmet érő, a bevezetőben már látott Youri Djorkaeff-gól. Fortuna a lefújás előtt nem sokkal sorakozott fel a franciák mögött: a spanyolok újfent tizenegyest rúghattak, Mendieta már nem volt a pályán, így Raúl futott neki a labdának, és a jobb felső sarok fölé bombázta.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Angelosz Hariszteasz őrizetlenül ugorhatott fel, be is fejelte a győztes gólt a francia kapuba (Fotó: Getty Images)

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: GÖRÖGORSZÁG

(2004, Görögország–Franciaország 1–0) A spanyolok elleni győztes csapatból öten is ott voltak a „kékek” négy évvel későbbi kezdőcsapatában – a sérült Patrick Vieira nagyon hiányzott! –, de nem sok örömüket lelték a görögök elleni negyeddöntőben. Különösen Bixente Lizarazu nem, akit Teodorosz Zagorakisz tankönyvbe illően esernyőzött, mielőtt beadott jobbról, hogy a teljesen őrizetlen Angelosz Hariszteasz gyönyörű fejessel megszerezze a vezetést. A francia csapat nem villogott ezen a tornán, ez a produkciója különösen szürke volt – a címvédő kiesett, a görögök pedig újabb csodákra készültek.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: PORTUGÁLIA

(2016, Portugália–Horvátország 1–0) Franciaország ezúttal csak a helyszín: Lensban vívott egymással elkeseredett, a felvonultatott csillagok játéktudásához képest eseménytelen nyolcaddöntőt a két válogatott. A 117. percben Ricardo Quaresma karrierje talán legkönnyebben kivitelezett góljával döntött: Renato Sanches, Nani összjáték után Cristiano Ronaldo közelről lőtt, ezt Danijel Subasic még védte, ám a Besiktas szélsője jókor érkezett, hogy közvetlen közelről a kapuba fejelje a labdát.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Xherdan Shaqiri így bűvölte be a labdát a lengyel kapuba (Fotó: Getty Images)

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL

(2016, Svájc–Lengyelország 1–1) XHERDAN SHAQIRI három tornát felölelő Európa-bajnoki munkásságát már méltattuk sorozatunkban, és eljött az ideje, hogy a gólgyűjtemény legszebb darabját is megmutassuk: a saint-étienne-i nyolcaddöntő a 82. percben járt, amikor Shaqiri a 16-os vonaláról a lengyel kapuba ollózott. A svájci támadó megkapta a torna legszebb góljáért járó elismerést, bár alighanem jobban örült volna a továbbjutásnak; ő gólt lőtt a tizenegyespárbajban, Granit Xhaka a kapu mellé bombázott – a lengyelek jutottak be a legjobb nyolc közé.

A GÓL IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA PEDIG ITT!

EB-EREDMÉNYEK – JÚNIUS 25.

EB 1988, NSZK

DÖNTŐ

München: Hollandia–Szovjetunió 2–0

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

NEGYEDDÖNTŐ

Rotterdam: Hollandia–Jugoszlávia 6–1

Bruges: Spanyolország–Franciaország 1–2

EB 2004, PORTUGÁLIA

NEGYEDDÖNTŐ

Lisszabon, Alvalade: Franciaország–Görögország 0–1

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

ELŐDÖNTŐ

Bázel: Németország–Törökország 3–2

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Saint-Étienne: Svájc–Lengyelország 1–1, 11-esekkel 4–5

Párizs: Wales–Észak-Írország 1–0

Lens: Horvátország–Portugália 0–1, h. u.