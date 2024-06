Bénes László: Örülök az esélynek és a gólomnak

„Fontos győzelmet arattunk, mivel mindig jó pozitív eredménnyel menni egy Európa-bajnoksághoz hasonló nagy tornára. Örülök, hogy újra esélyt kaptam Francesco Calzona kapitánytól, és gólt is tudtam szerezni. Azt is fontos kiemelni, hogy gólt sem kaptunk. Örülök, hogy hazai pályán nyerni tudtunk, úgy érzem, hogy fel vagyunk készülve az Eb-re – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 71. percben csereként beálló Bénes László. – Azt kérte tőlem a mester, hogy próbáljak offenzívan, a saját erősségeimet kihasználva játszani. Ez így is volt. Úgy érzem, aktív voltam, próbáltam mindig úgy mozogni, hogy megtaláljanak a társak. Volt két kapura lövésem, örülök, hogy a végén az utolsó másodpercben egy labdaszerzés után sikerült betalálnom a jobb sarokba.”

A 26-éves középpályás remek idényt futott a Hamburgban, melynek színeiben 15 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. „Minden találatomnak nagyon örülök. Természetesen akkor felhőtlen az öröm, amikor győz a csapat is. A vasárnap esti picit különlegesebb volt, mert a válogatottban találtam be. Ez a második gólom a nemzeti csapatban. A válogatottban is gyakran kerülök helyzetekbe, de valahogy nem sikerült gólt szereznem. Most ez megváltozott, azért is lehetett nagyobb örömet látni rajtam. Már várjuk az Európa-bajnokságot” – zárta le Bénes.

Szlovákia az Európa-bajnokságon az E-csoportban sorrendben Belgium, Ukrajna és Románia ellen lép pályára.

SZLOVÁKIA

Kapusok: Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), Marek Rodák (Fulham – Anglia), Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok)

Védők: Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), Adam Obert (Cagliari – Olaszország), Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), Sebastian Kósa (Spartak Trnava)

Középpályások: Matús Bero (Bochum – Németország), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország), Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), Bénes László (Hamburger SV – Németország)

Támadók: Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), David Strelec (Slovan Bratislava), Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország), Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

15.00, München: Románia–Ukrajna

18.00, Frankfurt: Belgium–Szlovákia

JÚNIUS 21., PÉNTEK

15.00, Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium