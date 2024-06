Adrien Rabiot: Nem mondta senki, hogy Kylian Mbappé nem léphet pályára

„Senki nem mondta nekünk, hogy nem léphet pályára a hollandok ellen – mondta Adrien Rabiot a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) oldalának. – Ő a csapatkapitányunk és az egyik legjobb támadónk, de kivételes keretünk van, képesek vagyunk megoldani a pótlását. Wojciech Szczesny, aki a Juventusban a csapattársam, tavasszal ugyanilyen sérülést szenvedett, megműtötték, és egy meccset sem kellett kihagynia. Most nem teljesen ugyanaz a helyzet, de nem aggódom Kylian állapota miatt.”

Úgy tűnik, a kiváló képességű futballistát nem műtik meg, ám az biztos, hogy amikor eljön az ideje, kizárólag védőmaszkban léphet pályára. A francia és a holland válogatott az Európa-bajnokság selejtezőjében egy csoportban szerepelt, s Mbappé vezetésével mindkét mérkőzést Franciaország nyerte meg, hazai pályán 4–0-ra, majd idegenben 2–1-re győztek a franciák, a 25 éves támadó mindkét meccsen duplázott, így egyáltalán nem mindegy, hogy pénteken Lipcsében vállalni tudja-e a játékot. A legfrissebb hírek szerint jó esetben is csak csereként számíthat rá Didier Deschamps szövetségi kapitány.

„A hollandok elleni legutóbbi meccseinken képesek voltunk megteremteni a különbéget, most is ezt szeretnénk tenni – folytatta Rabiot. – Akkor hatékonyak voltunk a kapujuk előtt, reméljük, most is így lesz, de a legfontosabb, hogy ugyanolyan intenzitással játsszunk, mint Ausztria ellen az első csoportmérkőzésünkön, ugyanis ha messze akarunk jutni a tornán, ez elengedhetetlen.”

Adrien Rabiot alapember Didier Deschamps-nál, ám vádlisérülés miatt nem lépett pályára az Eb előtti két felkészülési meccsen, így kérdéses volt szereplése az első fordulóban. Azonban felépült, így kezdőként 71 percet játszott az osztrákok ellen, s vélhetően Hollandia ellen is az első perctől ott lesz a gyepen. Alapesetben a középpálya védekező részén Tchouaméni a társa, ám a Real Madrid játékosának sérülése miatt N’Golo Kanté játszott mellette Ausztria ellen.

„Sokaknak kétségei voltak vele szemben, amiért Szaúd-Arábiából került be a keretbe, de nincs különbség a régi és a mostani Kanté között – mondta játékostársáról Rabiot. – Engem nem lepett meg a teljesítménye, elképesztő formában van. Nem beszél sokat, de mindenkinek példát mutat. Ami engem illet, már jól érzem magam fizikailag, márpedig az Európa-bajnokságon ez elengedhetetlen. Jó teljesítményt nyújtottam Ausztria ellen, nem éreztem kellemetlenséget a vádlimban, mostanra pedig még jobban vagyok. A jövőm? A nyáron lejár a szerződésem a Juventusszal, azt hittem, az Európa-bajnokság előtt megoldódik az ügy, de nem aggaszt, hogy nem történt meg. Természetesen a menedzseremmel tartom a kapcsolatot, de jelenleg ez csak másodlagos, most az Európa-bajnokság a legfontosabb. Thiago Mottával játszottam együtt a Paris Saint-Germannél, kiválóan dolgozott a Bolognánál, jó választás a Juventusnak, de ez egyáltalán nem befolyásolja a jövőmet.”

A napokban Upamecano és Giroud is kisebb problémával bajlódott, de csütörtökön már teljes értékű edzésmunkát tudtak végezni, így minden bizonnyal mind a ketten a kezdőcsapatban kapnak helyet a Hollandia elleni mérkőzésen, és már Tchouaménivel is számolhat Deschamps.

– Sokak szerint döntőnek is beillene a holland–francia összecsapás. Hogy készülnek a csoport rangadójára?

– Ismerjük őket, kifejezetten gyorsak, technikásak és nagyszerűek az átmenetekben a francia játékosok – válaszolta Stefan DE VRIJ, a holland válogatott középhátvédje a sajtótájékoztatón. – Maximálisan felkészültünk belőlük, az ellentámadásaik nagyon veszélyesek, illetve amikor náluk van a labda, türelmesnek kell lennünk, és minden apró részletre figyelnünk kell. Az biztos, hogy védekezésben nem hibázhatunk. – Előfordulhat, hogy a franciák legjobbja, Kylian Mbappé orr­törése miatt nem lép pályára. Ez nagy előny lenne Hollandiának.

– Korábban már nekem is eltörött az orrom, így tapasztalatból tudom, hogy nem jó érzés ez… Nekünk nem kell Mbappé állapotával foglalkoznunk, várnunk kell és kiderül, hogy ott lesz-e a kezdőcsapatban. Bárki játszik, biztosan nem lesz könnyű dolgunk, ugyanis Franciaországnak kiváló támadói vannak. – Hollandia legutóbbi három kapott gólja szöglet után esett, ebben mindenképpen javulnia kell a csapatnak.

– Ez nem eget rengető probléma, de mindenképpen figyelmeztető jel, javulnunk kell e téren. Nem változtatunk meg mindent gyökeresen, de annyit elárulhatok, hogy kisebb módosításokat végrehajtottunk a szögletek „levédekezése” ügyében. – A holland szurkolók elképesztő hangulatot teremtettek a Lengyelország elleni meccs alatt és előtt. A drukkerek újbóli extra támogatása győzelmet is érhet pénteken?

– Láttam a felvételeket a Lengyelország elleni meccs előttről, bevallom, nagyon jól nézett ki. Jó látni, hogy ennyien mögöttünk állnak és szurkolnak nekünk, ez nagy lökést tud adni egy meccsen. Amikor kifutunk a pályára melegíteni, különleges érzés áraszt el a holland drukkerek támogatásától, biztos vagyok benne, hogy Franciaország ellen is odateszik magukat, és nagyszerű hangulatot teremtenek. DE VRIJ: Nem csúszhat el az oranje védekezése a csoportrangadón