Radu Dragusin, Ianis Hagi és az Atléti cserekapusa is bekerült – megvan a románok 30 fős Eb-kerete

Keleti szomszédunk legmagasabban jegyzett játékosa az angol Tottenham Hotspurt erősítő védő, Radu Dragusin, de olyan topligás játékosok is helyet kaptak a nemzeti együttesben, mint a spanyol élvonalban szereplő Ianis Hagi (Alavés) és Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), illetve az Atlético Madrid cserekapusa, Horatiu Moldovan. A magyar futballkedvelők számára ismerős név lehet Adrian Rus is – a korábban a magyar válogatottal is összeboronált egykori fehérvári játékos a ciprusi Pafoszból került be az Eb-keretbe.

Edward Iordanescu két újoncot is behívott a válogatottba: Razvan Sava a román bajnoki ezüstérmes CFR kapusa, míg Constantin Grameni a Farul játékosaként kapta meg a behívót. A román együttes legnagyobb hiányzói között az Universitatea Craiova karmesterét, Alexandru Mitritát, illetve az egykoron a Tottenhamben és a Napoliban is légióskodó veterán FCSB-bekket, Vlad Chirichest említi meg a helyi sportsajtó.

A román válogatott két felkészülési mérkőzéssel hangol az Eb-re, június 4-én Bulgária, június 7-én pedig Liechtenstein lesz keleti szomszédaink ellenfele.

A ROMÁN VÁLOGATOTT 30 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Horatiu Moldovan (Atlético Madrid – Spanyolország), Florin Nita (Gaziantep – Törökország), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (CFR)

Védők: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano – Spanyolország), Vasile Mogos (CFR), Andrei Burca (Al-Okdud – Szaúd-Arábia), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur – Anglia), Adrian Rus (Pafosz – Ciprus), Ionut Nedelcearu (Palermo – Olaszország), Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa – Lengyelország), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova)

Középpályások: Deian Sorescu (Gaziantep – Törökország), Nicolae Stanciu (Damak – Szaúd-Arábia), Marius Marin (Pisa – Olaszország), Alexandru Cicaldau (Konyaspor – Törökország), Razvan Marin (Empoli – Olaszország), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Dennis Man (Parma – Olaszország), Valentin Mihaila (Parma – Olaszország), Ianis Hagi (Alavés – Spanyolország), Florinel Coman (FCSB)

Támadók: Denis Dragus (Gaziantep – Törökország), George Puscas (Bari – Olaszország), Denis Alibec (Muaiter – Katar), Daniel Birligea (CFR)

Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Június 4.: Románia–Bulgária

Június 7.: Románia–Liechtenstein

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

15.00, München: Románia–Ukrajna

18.00, Frankfurt: Belgium–Szlovákia

JÚNIUS 21., PÉNTEK

15.00, Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium