Michael Schumacher is aláírta a Formula–1-es világbajnokok jótékony célra szánt sisakját

Jackie Stewart kiemelkedő egyénisége volt a Formula–1 történetének, a skót pilóta háromszor volt világbajnok. Stewart korábban létrehozott egy alapítványt, amely a demencia elleni küzdelmet támogatja. Hogy pénzt szerezzen az alapítványnak, az egykori skót klasszis minden élő F1-es világbajnokkal aláíratott egy sisakot, amelyet árverésre bocsátanak.

A Daily Mail cikke szerint a sisakot Michael Schumacher is aláírta, pedig a német kiválóság a síbalesete óta a nyilvánosságtól elzárva él, megbízható hírek nem érkeznek felőle.

„Csodálatos, hogy Michael is aláírta ezt a sisakot a jó ügyért” – mondta Stewart, aki hivatalosan a Bahreini Nagydíj előtt mutatja be a sisakot, amelyen az MS kezdőbetűk is jól láthatóak.

Stewart elárulta, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumachernek a felesége, Corinna segített az aláírásban.