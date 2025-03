Cunoda: Pontszerzést érdemeltünk volna

A melbourne-i szezonnyitó korántsem alakult ideálisan a Red Bull juniorcsapata szempontjából, miután egy erős időmérő után végül pont nélkül zárták a hétvégét. Míg az újonc Isack Hadjar már a felvezető körben kiesett a versenyből, addig Cunoda Juki egészen a 43. körig jó eséllyel pályázott egy pontszerző helyezésre. Ekkor azonban újra megérkezett az eső és hibás stratégiai döntések miatt végül a japán is üres kézzel távozott Ausztráliából.

A Racing Bulls versenyzője a riválisokkal ellentétben nem állt ki esőgumikért, ami végül rossz döntésnek bizonyult.

„Az autó vezethetőségét és a saját tempómat látva pontokat érdemeltünk volna” – kezdte a csalódott Cunoda. – Megtettem mindent, amit tudtam, de az időjárás nem játszott a kezünkre, és amikor a biztonsági autó bejött, én már visszaestem a 11. helyre. Rosszul időzítettünk, ami nagy kár, mert pontokat szerezhettünk volna. Ez semmiképp sem ideális, de sok pozitívuma is volt a hétvégének: megvolt a tempónk, és ha kihasználjuk a teljesítményünket, akkor jók lehetünk. Továbbra is ugyanígy kell teljesítenünk, és erősebben kell visszatérnünk.”

Különösen fájó lehet a Racing Bulls számára, hogy három közvetlen riválisuk is pontot tudott szerezni: a Williams tíz, az Aston Martin nyolc, a Sauber pedig hat ponttal lett gazdagabb.

A 24 éves versenyző szerint a körülmények „nem voltak egyszerűek”, amit jól mutat csapattársa felvezető körös hibája is. Erről a csapatfőnök Laurent Mekies így vélekedett: „tanulni fog belőle, és erőt merít a frusztrációból. Támogatni fogjuk Sanghajban is, és nem hagyjuk, hogy ez beárnyékolja a pozitívumokat.”

Mekies egyúttal magára vállalta a felelősséget Cunoda stratégiájával kapcsolatban: „Juki nagyon erősen teljesített, egészen az eső érkezéséig. Nem tagadom, rossz döntést hoztunk, és ez most sokba került. Elnézést kell kérnem Jukitól: a kockáztatás most nem jött be, ez része a sportnak.”