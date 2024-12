Max Verstappen másokat hátba szúró lúzernek nevezte George Russellt

„Már ez nem pontos” – jelentette ki a brit versenyző kritikáira válaszul Verstappen, aki a holland sajtónak bővebben is kommentálta Russell szavait: „Ő egy hátba támadó. Nem is érdekel, ők csak lúzerek! Mi nevettünk a végén, mert mi nyertük meg a versenyt. Ők azért indulhattak a pole-ból, mert gáncsoskodtak a bíróknál, de háromszáz méterrel később már újra mögöttünk voltak” – fogalmazott, arra a kérdésre viszont kitérő választ adott, hogy pontosan mit mondott Russellnek. A holland klasszis úgy fogalmazott: a beszélgetés zárt ajtók mögött történt, így nem szükséges megosztania, mi hangzott el a szobában.

De Verstappen nem hagyta szó nélkül azt sem, hogy Russell szerint a holland évek óta terrorizálja a többieket, és ezt csak azért teheti meg, mert senki sem mer kiállni vele szemben: „Semmi rosszat nem tettem. Csak elmondtam, hogy csalódtam az bírók előtti viselkedésében, ennyi! Nagyon nyugodt voltam, mert már megnyertem a világbajnokságot. Neki azonban mégis drámáznia kellett, mert megpróbált az élről rajtolni. Azon siránkozott, hogy nyerjen egy helyezést.”

„Sok dolgot említett, ami nem a valóságon alapszik, de ez történt már a bírói szobában is – így a folytatásban Verstappen. – Sok dologra célozgatott, amiknek semmi értelme nem volt. Ez rá jellemző. Az emberek hisznek, amit akarnak, de ez egyszerűen nem igaz. Én mindig ugyanaz az ember vagyok, akkor is, ha hazamegyek, itt is, a bírók előtt is. Ez nem mindenkiről mondható el.”

A holland pilóta szavai szerint Russell kitalál dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak. Majd így fogalmazott: „Tudják, mi az, amit ki nem állhatok? Hogy a bírók előtt támad engem, majd másnap úgy sétál oda, mintha mi sem történt volna.”

Verstappen részéről azzal zárta le a véleményét, hogy nem lesznek álmatlan éjszakái a konfliktus miatt, a kettőjük kapcsolata azonban most már menthetetlen: „Én most egy időre végeztem vele” – jelentette ki a holland.

Ez a kijelentése pedig olyannyira igaz, hogy a pilóták idényzáró vacsoráján láthatóan nem keresték egymás társaságát...