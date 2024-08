Antonelli az Olasz Nagydíjon beül a Mercedesbe – sajtóhír

Antonelli vasárnap tölti be 18. életévét, és jogosulttá válik arra, hogy F1-es autóba üljön versenyhétvégén.

A motorsport.com olasz kiadása úgy tudja, a Mercedes azonnal ki is használja a lehetőséget, és Monzában beülteti a fiatal olaszt Hamilton autójába. Antonelli privát teszten már többször is vezette a német csapat autóit, s akárcsak a korábbi gyakorlásokon, Olaszországban is Peter Bonningtonnal, Hamilton versenymérnökével dolgozhat együtt. A szakember jövőre a csapat vezető versenymérnöke lesz, így nem követi a hétszeres vilábajnokot a Ferrarihoz.

Az idény után a Ferrarihoz távozó Hamilton pótlására az idén az F2-ben szereplő Antonelli a legesélyesebb, nem kizárható, hogy az Olasz Nagydíj hétvégéjén be is jelenthetik, hogy 2025-ben ő lesz George Russell csapattársa.