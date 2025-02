Robbie Keane: Nem estem kétségbe, csak annyit mondtam Grófnak, legyen nyugodt, élvezze a mérkőzést

– Előnnyel utazhatnak a visszavágóra: rendben volt így ez a mérkőzés?

– Jól kezdtük a meccset, a szurkolók is nyomtak előre bennünket, jött is a gól. Nem gondolom, hogy később az ellenfél ránk erőltette a játékát, de nehéz végig olyan intenzíven futballozni, mint az első huszonöt percben. Tudtuk, hogy lesz olyan része a mérkőzésnek, amikor a plzeniek kerülnek fölénybe, próbáltuk ilyenkor is tartani a labdát és akciót kezdeményezni.

– Nem aggódott, amikor kiderült, hogy Gróf Dávidnak kell beugrania a kapuba?

– Egyáltalán nem voltam kétségbeesve, csak annyit mondtam neki, legyen nyugodt, élvezze a mérkőzést. Nem kell senkit lenyűgöznie, nem ok nélkül van itt, a Ferencvárosban. Remekül, kapott gól nélkül zárta a mérkőzést, elégedett vagyok vele.

– Varga Barnabás nem lehet ott a visszavágón – mekkora gond ez?

– Problémát jelent, különösen azért, mert nem érdemelt sárga lapot. Előttünk történt az eset, tisztán a labdát érte el. Csalódott, sőt inkább szomorú vagyok, hogy nem játszhat a második mérkőzésen, de ilyen a futball… Valakinek fel kell nőnie a feladathoz, hogy helyettesítse őt.