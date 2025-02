A szakadék széléről táncolnának vissza Sallai Rolandék az Európa-ligában

A Galatasaray a sírból jönne vissza hazai pályán az AZ Alkmaar ellen

Aligha számítottak sokan arra, hogy az egy hónapja a Ferencvárostól vereséget szenvedő (3–4) AZ Alkmaar simán legyőzi a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt az Európa-liga-rájátszás első mérkőzésén (4–1). A magyar válogatott támadó szerezte az isztambuliak (egyenlítő) gólját, s olyan kiváló labdarúgók szerepeltek az együttesben, mint az Európa-bajnok Álvaro Morata vagy a belga Dries Mertens. A két csapat keretének értékét nézve a hollandé nem éri el 80 millió eurót, a Galatáé ugyanakkor megközelíti a 280 milliót… Igaz, Alkmaarban Kaan Ayhan az 51. percben, 2–1-es állásnál megkapta a második sárga lapját, emberhátrányban pedig már korántsem érvényesülhetett a törökök (értékbeli) fölénye.

Egyébként a Galatasaray mérlege kifejezetten gyenge a holland riválisok ellen: két győzelem (a legutóbbi 24 éve) és egy döntetlen mellett nyolcszor kapott ki (az utóbbi hét meccsén hatszor), ráadásul ha megfordítjuk, az AZ kilenc török csapat ellen vívott találkozóján egyszer sem szenvedett vereséget (öt győzelem, négy döntetlen). Sallai Roland a Rizespor elleni hétfői bajnokin (2–1) csak a második félidőre állt be, ugyanakkor meglepő lenne, ha a fontos európai kupameccsen kiszorulna a kezdőcsapatból. Kérdés, hogy Okan Buruk vezetőedző melyik szélen játszatja, az eddigiek alapján ugyanis szinte nem volt két egymást követő meccs, hogy ugyanazon az oldalon szerepelt.

Kétgólos hátrány ledolgozására készül Lengyelországban a Topolya

Palágyi Szabolcs

Noha a Konferencialiga-rájátszás első mérkőzésén hazai pályán 3–1-re kikapott a Topolyai SC a lengyel Jagielloniától, a végeredmény nem tükrözte a pályán látottakat. Az első félidőben az észak-bácskai együttes játszott mezőnyfölényben, megszerezte a vezetést, csakhogy az utolsó tíz percben két gólt is kapott, így nehéz helyzetből várja a csütörtöki visszavágót − a továbbjutó a nyolcaddöntőben folytatja. A TSC küldöttsége szerda délután érkezett meg Bialystokba, ahol reggel még esett a hó, s csütörtök este is hideg idő várható.

„Nincs már az idegenben szerzett gólok szabálya, úgyhogy kétgólos hátrányból kell talpra állnunk, ami nem lehetetlen vállalkozás, optimistán várjuk a visszavágót − mondta lapunknak Palágyi Szabolcs, a Topolyai SC vezérigazgatója, aki kitért arra is, hogy az elmúlt mérkőzéseken a csapat többször is a „semmiből” kapott gólt, ezért pontot, pontokat veszített a szerb bajnokságban. − Ez leginkább a nem megfelelő koncentráció miatt történt. Igaz, nagyszerű talpra állásra is volt már példa, az örmény Noah ellen kétgólos hátrányból fordítottunk az európai kupaporondon. Remélem, sikerül kijavítanunk a hibákat, no meg szerencsénk is lesz a folytatásban.”

A TSC a legutóbbi tétmeccsén hazai pályán 2−1-re kikapott a Teksztilactól a szerb Szuperligában, igaz, Jovan Damjanovics vezetőedző pihentette legjobbjait. A Jagiellonia főpróbája viszont sikeres volt, a 41. perctől emberelőnyben futballozva 3−0-ra győzött a Motor Lublin elleni lengyel bajnokin.

