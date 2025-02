A Roma, a Frankfurt és a Twente is büntetést kapott az UEFA-tól

Az Eintracht Frankfurt, az AS Roma és a Twente labdarúgócsapata is pénzbüntetést kapott az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában történt szurkolói rendbontások miatt, utóbbi két együttesre részleges stadionlezárás is vár.

Az európai szövetség (UEFA) pénteki közlése szerint a Roma és a Frankfurt januári összecsapásának félidejében elszabadultak az indulatok a lelátón, a szurkolók összeverekedtek és petárdák is előkerültek. A rendőröknek és a biztonsági személyzetnek sikerült úrrá lennie a helyzeten, így a találkozó a tervezett időben folytatódhatott. A meccset az olasz csapat 2–0-ra megnyerte és ezzel biztosította a helyét a sorozat kieséses szakaszában. A német együttest 25 ezer euró (10.1 millió forint), míg az olasz csapatot 30 ezer euró (12.1 millió forint) pénzbírságra kötelezte a szervezet, utóbbinál részleges stadionlezárást is elrendelt a következő hazai, UEFA által szervezett klubmérkőzésre. A holland Twente 35 ezer eurós (14,2 millió forint) büntetést és szintén részleges stadionlezárást kapott a török Besiktas elleni meccsen kirobbant zavargások miatt.